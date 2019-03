Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (27^ giornata, 9-10 marzo)

Eccoci al consueto appuntamento con i pronostici di Serie A: il massimo campionato di calcio è arrivato alla 27^ giornata, ottava del girone di ritorno, e sabato 9 marzo propone appena due partite. Questo perché si è già giocato venerdì sera, il che riduce il numero degli anticipi restanti; nel nostro percorso attraverso i pronostici di Serie A analizzeremo dunque le due gare che sono in programma oggi, ma poi approfondiremo il discorso parlando anche delle sfide che ci attendono il giorno seguente. Dunque, andiamo subito a vedere quali potrebbero essere gli esiti delle due partite che tra poche ore si giocheranno animando ancor più questa giornata del campionato di Serie A, procedendo naturalmente secondo l’ordine cronologico.

PRONOSTICO PARMA GENOA (sabato ore 18:00)

Sulla carta questa partita del Tardini ha poco da dire: le due squadre sono appaiate a quota 30 punti in classifica, con un vantaggio di 12 lunghezze sul terzultimo posto e un margine di 11 punti da recuperare a Lazio, Torino e Atalanta che si trovano invece tra la sesta e l’ottava piazza. Troppo avanti per essere coinvolte nella lotta alla salvezza, troppo indietro per sperare nell’Europa: a meno di miracoli Parma e Genoa giocheranno ora per migliorare la loro posizione e provare a spingersi il più in alto possibile. Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il vantaggio del pronostico sorride agli ospiti ma in un quadro di equilibrio quasi totale: c’è infatti una differenza di appena mezzo punto tra il 2,75 che è il valore posto sul segno 1 (per la vittoria dei ducali) e il 2,70 che accompagna il segno 2, da giocare per il successo esterno del Grifone. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di portare a casa un valore pari a 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICO CHIEVO MILAN (domenica ore 20:30)

Al Bentegodi si gioca una partita senza storia, almeno secondo i pronostici: con quattro vittorie consecutive il Milan è riuscito a strappare il terzo posto all’Inter, è sempre più vicino alla qualificazione in Champions League e ora corre per provare ad avvicinare il Napoli, sapendo di aver trovato il giusto ritmo e la quadratura del cerchio. Quella di stasera è dunque una sfida da non fallire: il Chievo non segna da quattro giornate e sembra essersi ormai arreso all’inevitabile retrocessione, avendo uno svantaggi di quattro partite sulla posizione utile per salvarsi. Anche la Snai naturalmente dà ragione ai rossoneri: 1,57 è la quota che accompagna il segno 1 per la loro vittoria, 3,90 è già un valore piuttosto alto per il pareggio (per il quale dovrete scommettere sul segno X) mentre con l’eventualità della vittoria del Chievo, regolata dal segno 1, andreste a guadagnare una cifra pari a 6,25 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA