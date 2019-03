Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (28^ giornata, 9-10 marzo)

Nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B 2018-2019: le partite che stiamo analizzando sono quelle della 28^ giornata, un turno nel quale si è già disputato l’anticipo Perugia Verona e che prosegue, sabato 9 marzo, con le consuete quattro partite. Andremo dunque a ipotizzare gli esiti sui vari campi, tenendo conto di vari fattori: lo stato di forma delle avversarie, la classifica del campionato cadetto, i rapporti di forza per quanto riguarda le rose ma soprattutto le quote fornite dalle agenzie di scommesse, prendendo in esame soprattutto quanto ci dirà la Snai. Vediamo allora in che modo potrebbero andare queste partite, ricordando che poi domenica 10 marzo si giocherà ancora e, per i pronostici di Serie B, esamineremo anche queste gare.

PRONOSTICO CITTADELLA PESCARA (ore 15:00)

E’ una partita molto interessante quella del Tombolato: sulla carta entrambe le squadre avrebbero la possibilità di correre per la promozione diretta viste le loro qualità, ma in questo momento è solo il Delfino che ha una classifica utile per archiviare l’obiettivo. Il Cittadella ha perso smalto e non è riuscito a tenere il passo delle rivali, anzi in questo momento si trova addirittura fuori dalla zona playoff pur arrivando dalla vittoria di Brescia: considerato come erano andate le cose lo scorso anno, sarebbe una sorta di fallimento. Ricordiamo che all’andata i veneti avevano espugnato l’Adriatico, e che all’epoca il Pescara era primo in classifica; oggi lo è il Brescia ma il Delfino resta in corsa. Favorito per questa partita però è il Cittadella: secondo la Snai il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,10 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,50 che accompagna il segno 2 da giocare per il successo esterno del Pescara. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,25 volte quanto investito.

PRONOSTICO COSENZA BRESCIA (ore 15:00)

Ecco per l’appunto la capolista della Serie B: il Brescia ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori con un campionato esaltante, da quando Eugenio Corini ha preso il posto di David Suazo le Rondinelle non si sono più fermate e adesso minacciano di centrare il grande obiettivo. Tuttavia oggi la squadra lombarda deve stare attenta al Cosenza, una formazione che ha tante qualità e, pur essendo neopromossa, può mettere in difficoltà chiunque anche se venerdì scorso ha perso a Foggia. I lupi con un bel rush sono riusciti a uscire dai guai e a oggi sarebbero salvi, e potrebbero davvero andare a vincere contro un Brescia che nelle ultime giornate ha accusato un lieve calo, che comunque non gli ha fatto perdere la vetta. L’agenzia di scommesse Snai ci dice che comunque la prima della classe è favorita, ma la quota che regola la sua vittoria (2,50 volte la posta sul segno 2) è molto vicina all’eventualità del successo interno del Cosenza, per il quale dovrete giocare il segno 1 e che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,90 volte quanto puntato. Siamo ad un valore di 3,10 volte la giocata per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA