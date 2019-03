Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (27^ giornata)

Dopo gli impegni nelle coppe ecco che è il primo campionato italiano a tornare sotto ai riflettori e siamo impazienti di conoscere quali saranno i primi risultati di Serie A che ci arriveranno oggi dai campo, protagonisti nella 27^ giornata. A dir il vero per questo sabato 9 marzo il programma dei match pare appena ristretto: dopo l’anticipo occorso ieri tra Juventus e Udinese infatti saranno appena due gli incontri attesi oggi: il gran clou del turno è stato infatti messo in programma per la giornata di domenica e non dimentichiamo il posticipo tra Roma ed Empoli previsto per lunedì sera. Mosse di calendario necessarie visto che sia in questa che nella prossima settimana ci saranno Champions ed Europa League a impegnare le nostre formazioni. Tornando ai risultati di Serie A previsti per oggi ricordiamo che il primo fischio d’inizio verrà udito alle ore 18,00 al Tardini dove è previsto il match tra Parma e Genoa. Alle ore 20.30 sarà invece la volta della partita tra Chievo e Milan, attesa al Bentegodi.

RISULTATI SERIE A: INFURIA LA LOTTA PER L’EUROPA

Se in attesa di conoscere i risultati i Serie A previsti per oggi volessimo controllare che sta accadendo nella classifica del campionato nella 27^ giornata non ci sorprenderebbe vedere ancora una volta la Juventus in piena fuga. La Vecchia Signora è in ormai correttamente indirizzata verso l’ennesimo scudetto: alle spalle dei bianconeri però è lotta per un posto in Europa. Dei club che hanno messo la Champions e l’Europa League nel mirino però oggi solo il Milan, di ritorno dal successo col Sassuolo, si giocherà le sue carte e si dovrà quindi attendere solo domenica perché questa parte di classifica cambi volto. Di certo in questa parte della graduatoria i distacchi sono minimi: se si esclude il Napoli, secondo con 56 punti dopo il KO con i bianconeri nel turno precedente, sono 7 squadre raccolte in appena 7 punti fino alla ottava piazza. Non meno viva è poi la lotta in altre parti della graduatoria dove però i distacchi generalmente sono appena più ampi: in ogni caso i tre punti messi in palio nella 27^ giornata saranno più pesanti che mai. Che accadrà già oggi in campo?

RISULTATI SERIE A

Ore 18,00 Parma Genoa

Ore 20,30 Chievo Milan

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE A

Juventus 75

Napoli 56

Milan 48

Inter 47

Roma 44

Lazio, Atalanta, Torino 41

Sampdoria 39

Fiorentina 36

Sassuolo 31

Genoa, Parma 30

Cagliari 27

Udinese 25

Spal 23

Empoli 22

Bologna 18

Frosinone 17

Chievo 10



