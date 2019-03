Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (28^ giornata)

I risultati di Serie B 2018-2019 che andiamo a presentare sono quelli che riguardano le quattro partite che vanno in scena sabato 9 marzo, e che riguardano la 28^ giornata. Il torneo cadetto non conosce soste, e viaggia spedito verso la conclusione della stagione regolare: come da copione, secondo uno scenario che si era già verificato nelle ultime stagioni, la classifica è ancora piuttosto corta e nessuna delle varie lotte che animano il torneo cadetto si è risolta, né ci sono degli indizi che formino prove concrete. Anche questa 28^ giornata dunque sarà tutta da vivere: i risultati di Serie B che aspettiamo inizieranno a definirsi alle ore 15:00, quando si giocheranno le prime tre partite che sono Cittadella-Pescara, Cosenza-Brescia e Lecce-Foggia. Alle ore 18:00 andrà invece in scena la quarta gara, vale a dire Spezia-Padova; poi l’appuntamento sarà con le partite di domani, senza dimenticarsi del tradizionale Monday Night che chiuderà definitivamente il turno.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Questo sabato dedicato ai risultati di Serie B è particolarmente interessante perché vedremo in campo tre delle prime sei squadre della classifica: il Pescara all’andata era la capolista ma aveva perso in casa contro il Cittadella, che a causa di qualche risultato negativo di troppo è scivolato addirittura fuori dalla zona playoff e intende rientrarci quanto prima. Il Brescia è ospite del Cosenza: la corsa delle rondinelle è fatta sullo stesso Delfino rispetto al quale ha per ora tre punti di vantaggio a parità di partite, poi abbiamo il Lecce che, con un rendimento ondivago ma comunque estremamente positivo rispetto a quelle che erano le premesse di inizio stagione, sa di potersi ancora inserire nella corsa per la promozione diretta e ha anche un turno sulla carta favorevole, anche se un derby è sempre difficilmente leggibile. Sicuramente Foggia e Padova devono vincere senza discussioni per uscire dalla zona calda; cosa che è riuscito a fare il già citato Cosenza, che adesso potrebbe addirittura esplorare una corsa verso le prime otto posizioni che distano quattro punti. I lupi possono provare a mettere pressione allo Spezia, impegnato in casa contro i biancoscudati e certamente favorito dal pronostico: vedremo se sarà così, certo la giornata di oggi non è esattamente abbordabile ma il Brescia potrebbe anche rallentare la sua marcia.

RISULTATI SERIE B, 28^ GIORNATA

Ore 15:00 Cittadella-Pescara

Ore 15:00 Cosenza-Brescia

Ore 15:00 Lecce-Foggia

Ore 18:00 Spezia-Padova

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 47

Palermo, Verona 45

Pescara 44

Benevento 43

Lecce 41

Perugia 38

Spezia 37

Cittadella 36

Salernitana 34

Cosenza 33

Ascoli 30

Cremonese 27

Livorno, Venezia, Foggia (-6) 26

Crotone 23

Carpi 22

Padova 20



