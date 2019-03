Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (30^ giornata)

Questo sabato 9 marzo si accenderà la 30^ giornata del terzo campionato italiano e tutti sono impazienti di conoscere quali saranno i primi risultati di serie C che animeranno questo intenso fine settimana. Di fatto però dei tre gironi in cui è diviso il campionato, oggi sarà protagonista solo uno ovvero il girone A e neppure in maniera completa. Ricordiamo infatti che anche in questa giornata non verrà disputato il match che vede protagonista la Pro Piacenza, esclusa dal campionato ormai da qualche settimana: inoltre dobbiamo segnalare un posticipo fissato per domenica pomeriggio tra Pro Vercelli e Siena. Ciononostante i match che sono stati messi in programma per oggi non saranno meno entusiasmanti e ricchi di sorprese e programma non si annuncia affatto scarno. Per i risultati di serie C di questo sabato infatti si inizierà alla grande già alle ore 14.30 con le partite Arzachena-Pro Patria, Carrarese-Alessandria, Entella-Pontedera, Gozzano-Olbia e Pisa-Lucchese. Alle ore 16.30 sarà poi la volta di Arezzo-Novara e Pistoiese-Cuneo, mentre per le ore 20.30 attendiamo il fischio d’inizio della partita tra Juventus U23 e Albissola, con i liguri di ritorno dal pesantissimo KO subito contro la Carrarese nella precedente giornata di campionato.

RISULTATI SERIE C: LA CLASSIFICA

In attesa che i risultati di Serie C di questo sabato sconvolgano completamente la classifica del girone A, oggi unico protagonista, andiamo a vedere che sta accadendo proprio nella graduatoria. In vetta, pur dopo il pesante KO subito contro il Cuneo, rimane ancora una volta la Virtus Entella: i liguri, pur avendo ancora diversi incontri da recuperare e con solo 25 match a bilancio, è capolista con ben 53 punti e registrano quindi 4 punti di vantaggio sui primi avversari e quindi Arezzo e Piacenza che vantano invece 49 punti. Quarto gradino per il Siena con 48 punti e due in più rispetto a Pro Vercelli, Pisa e Carrarese: chiudono la top ten poi Pro Patria, Novara e Pontedera, con i granata fermi a 36 punti. Proseguendo nella graduatoria vediamo di fila a metà classifica Gozzano, Alessandria e Juventus U 23 fermi rispettivamente a quota 31, 30 e 29 punti, mentre ne registrano 28 e 27 Olbia e Pistoiese. Avvicinandoci alla zona rossa troviamo poi l’Arzachena che vanta solo 21 punti e l’Albissola, sul bordo con 19: rimangono in piena zona play out Cuneo e Lucchese, con i rossoneri ancora a quota 13 punti (ma entrambi i club sono stati pesantemente danneggiati da alcune penalità inflitte dalla federazione).

RISULTATI SERIE C

Ore 14:30 Arzachena-Pro Patria

Ore 14:30 Carrarese-Alessandria

Ore 14:30 Entella-Pontedera

Ore 14:30 Gozzano-Olbia

Ore 14:30 Pisa-Lucchese

Ore 16:30 Arezzo-Novara

Ore 16:30 Pistoiese-Cuneo

Ore 20:30 Juventus U23-Albissola

CLASSIFICA GIRONE A

Entella 53

Arezzo, Piacenza 49

Siena 48

Pro Vercelli, Pisa Carrarese 46

Pro Patria 43

Novara 38

Pontedera 36

Gozzano 31

Alessandria 30

Juventus U23 29

Olbia 28

Pistoiese 27

Arzachena 21

Albissola 19

Cuneo 17

Lucchese 13



