Diretta Novara Entella/ Streaming video Rai: la capolista rischia (Serie C)

Novara Entella, che verrà diretta dal signor Giovanni Ayroldi, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 1 aprile ed è dunque il posticipo nella 33^ giornata del girone A per il campionato di Serie C 2018-2019. La capolista corre verso la promozione diretta, ma sta rallentando la marcia: nel recupero infrasettimanale contro la Lucchese è arrivato un 1-1 e così le partite senza vittorie sono salite a sei nel solo mese di marzo, nel quale i biancazzurri hanno mostrato una certa stanchezza causa calendario fitto. Nonostante questo il vantaggio sul Piacenza rimane di una certa portata, ma il fatto di dover giocare al Garilli alla fine di aprile lascia aperta la possibilità di rimonta dei lupi. Serve una vittoria al Piola per rimanere tranquilli; dal canto suo il Novara arriva dal pareggio a reti bianche contro il Gozzano e manca la vittoria da tre turni, ma entrava nella giornata con 5 punti di vantaggio sulla Juventus U23 e dunque la sua qualificazione ai playoff non dovrebbe essere in discussione. I piemontesi sperano di archiviarla prima delle ultime due giornate: impegno casalingo contro il Siena e trasferta a Pisa. Vediamo ora, mentre aspettiamo la diretta di Novara Entella, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco andando a valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Entella sarà disponibile sulla televisione di stato, precisamente ai canali 57 e 58 che sono Rai Sport e Rai Sport +; questo dà la possibilità a tutti di seguire la partita, ed eventualmente di rivolgersi al sito www.raiplay.it per seguirla in diretta streaming video, dovendo in questo caso usufruire di PC, tablet e smartphone. Dispositivi mobili che torneranno utili anche per assistere al match sul portale elevensports.it, al quale ci si può abbonare o su cui si può acquistare la singola partita ad un prezzo fissato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ENTELLA

Per Novara Entella Giuseppe Sannino sceglie il 4-3-1-2: Buzzegoli – che deve farsi perdonare il rigore sbagliato a Vercelli – è il vertice basso del rombo di centrocampo che viene “chiuso” da Schiavi, posizionato sulla trequarti (se la gioca con Pablo Gonzalez) a supporto di Eusepi e probabilmente Cacia, pronto a tornare titolare al posto di Stoppa. Nardi e Bastoni saranno le due mezzali, in difesa Cinaglia contende una maglia a Rigione per affiancare Sbraga, i due esterni dovrebbero essere Tartaglia e Visconti con Di Gregorio che come sempre si posizionerà tra i pali. L’Entella sceglie un modulo speculare nel quale Dany Mota torna titolare al fianco di Matteo Mancosu, ma potrebbe anche giocare sulla trequarti (in competizione con Iocolano) così da confermare anche Caturano nel tandem offensivo. A centrocampo Paolucci da regista, con Nizzetto e Simone Icardi favoriti per agire da mezzali; a protezione del portiere Paroni dovremmo invece vedere Pellizzer e Chiosa, Ivan De Santis e Crialese saranno i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Novara Entella indicano nella squadra ospite quella favorita: vale infatti 2,40 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che identifica il successo esterno, mentre con il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa andreste a guadagnare una cifra pari a 3,10 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 2,90 volte la puntata.



