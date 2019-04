Fabio Aru operato: angioplastica alla gamba/ Addio Giro d’Italia: “intervento ok”

Niente Giro d’Italia 2019 per Fabio Aru: il ciclista, che ha alzato bandiera bianca per la Volta a Catalunya, è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica alla gamba, l’operazione è perfettamente riuscita come rende noto l’UAE Team Emirates. Ecco il comunicato diramato dal team del corridore sardo: «L’operazione, eseguita dal Dottor Andrea Gori, è stata finalizzata a risolvere una costrizione dell’arteria iliaca della gamba sinistra che impediva un afflusso sanguigno adeguato durante la produzione del massimo sforzo agonistico. L’intervento è consistito nel posizionamento all’interno dell’arteria, tramite tecnica mini-invasiva, di uno speciale catetere a palloncino al fine di ripristinare il lume (la cavità centrale del vaso) dell’arteria ed è stato completato con l’inserimento di uno stent, ovvero di una struttura metallica cilindrica che mantiene aperto il lume».

FABIO ARU SALTA IL GIRO D’ITALIA 2019

Il corridore è stato operato al Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano e l’intervento è stato privo di complicazioni: ora Aru rimarrà ricoverato in ospedale per il normale decorso operatorio, potrà lasciare la struttura nei prossimi giorni. Così il ciclista aveva commentato l’intervento: «E’ una sensazione che avverto quando devo andare a tutta, mentre il sintomo sparisce con una andatura media, tant’è che in allenamento faccio numeri di base improntati. Da un certo punto di vista, non posso che essere sollevato per aver evidenziato il problema, dall’altro sono arrabbiato per la malasorte che si è accanita su di me per l’ennesima volta e che mi costringerà a saltare il Giro d’Italia. Mi opererò quanto prima per cercare di porre fine definitivamente a questo periodo nero. Ringrazio la squadra per la vicinanza dimostrata in questo anno e mezzo e per aver lavorato insieme a me per cercare la soluzione ai problemi che mi affliggevano. Speriamo davvero che questo sia il capitolo finale», riporta Centotrentuno.

