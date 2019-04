Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Diretta tv, CR7 e Dybala assenti (Serie A)

Cagliari Juventus si gioca domani alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo alla Sardegna Arena per dare vita a uno dei due anticipi del turno infrasettimanale di Serie A, anche se naturalmente ci attende una partita nella quale saranno ben diversi gli obiettivi delle due formazioni. Cagliari Juventus vede infatti i rossoblù vicini alla salvezza dopo il colpaccio contro il Chievo, ma non ancora tranquilli perché tante squadre si sono messe a correre, dunque fare risultato contro la Juventus avrebbe notevole importanza, anche psicologicamente. D’altro canto i bianconeri, dopo avere battuto l’Empoli, sono sempre più vicini allo scudetto, ma sappiamo che Massimiliano Allegri vorrebbe chiudere la pratica il più velocemente possibile. Vediamo dunque adesso le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cagliari Juventus.

Ricordiamo nel frattempo che Cagliari Juventus in diretta tv sarà disponibile sulla piattaforma Sky, per la precisioni sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251. In alternativa, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

Parlando delle probabili formazioni di Cagliari Juventus, per i sardi la notizia più importante è il rientro di Pavoletti dopo avere scontato una giornata di squalifica, dunque Rolando Maran schiererà il suo centravanti come perno dell’attacco del Cagliari, assistito dalla seconda punta Joao Pedro e da Birsa nei panni del trequartista. Sappiamo che purtroppo è già finita la stagione di Castro, di conseguenza il centrocampo del Cagliari dovrebbe prevedere titolari Ionita, Cigarini in cabina di regia e naturalmente Barella. Infine, proseguendo a ritroso nel 4-3-1-2 sardo, ecco in difesa la coppia centrale formata da Pisacane e Ceppitelli davanti al portiere Cragno, con Cacciatore terzino destro e Pellegrini a sinistra.

Quanto alle mosse di Massimiliano Allegri, ecco che in casa bianconera le probabili formazioni di Cagliari Juventus saranno caratterizzate da numerose assenze di spicco: Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa e Barzagli non saranno presenti in Sardegna. In porta dovrebbe esserci Szczesny, possibile ballottaggio fra Cancelo e Caceres come terzino destro, poi Bonucci e Rugani centrali ed infine a sinistra dovrebbe trovare spazio Spinazzola per completare la difesa. Resta anche un dubbio di modulo tra il 4-3-3 e il 4-4-2: nel primo caso, mediana a tre con Emre Can, Pjanic e Matuidi, mentre in attacco agirebbero Bernardeschi, l’uomo del momento Kean e Mandzukic, unico reduce dei “tre tenori” in questo momento. Altrimenti ci sarebbe spazio per Alex Sandro come quarto di sinistra, con riposo per uno fra Bernardeschi e il croato.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; Pavoletti, Joao Pedro. All. Maran.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Castro.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Mandzukic. All. Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Barzagli.



