Probabili formazioni Milan Udinese/ Diretta tv, Larsen e Sandro squalificati, Serie A

Milan Udinese si gioca domani alle ore 19.00: le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per l’anticipo che aprirà il programma dell’ultimo turno infrasettimanale di Serie A, una partita che si annuncia delicata per entrambe le formazioni. Milan Udinese infatti chiamerà i rossoneri di Gennaro Gattuso a tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’ultima sabato sera contro la Sampdoria; i bianconeri friulani di Igor Tudor invece nella scorsa giornata hanno vinto contro il Genoa, ma la battaglia per la salvezza sarà ancora molto lunga e un bel risultato al Meazza farebbe comodo, anche dal punto di vista psicologico. Vediamo dunque adesso le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Udinese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Udinese in diretta tv sarà disponibile sulla piattaforma Sky, per la precisioni sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 252. In alternativa, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

LE MOSSE DI GATTUSO

Parlando delle probabili formazioni di Milan Udinese, Gennaro Gattuso può sorridere perché il lungodegente Bonaventura è l’unico giocatore indisponibile in casa rossonera. Il 4-3-3 è in discussione dopo gli ultimi risultati negativi, ma resta per il momento l’opzione più considerata: di conseguenza dovremmo vedere ancora Piatek al centro di un tridente con le due ali Suso a destra e Calhanoglu a sinistra, mentre a centrocampo dovrebbero rientrare dal primo minuto Kessié e Paquetá, per formare con Bakayoko la mediana che era stata intoccabile durante la striscia di risultati positivi proseguita fino al derby. In difesa Conti insidia Calabria come terzino destro, dovrebbero poi esserci Musacchio, Romagnoli e Rodriguez a completare la difesa a quattro davanti a Donnarumma, a caccia del riscatto dopo l’errore a Marassi.

LE SCELTE DI TUDOR

Molto più complicata la situazione per Igor Tudor, che per allestire l’undici friulano per le probabili formazioni di Milan Udinese deve fare i conti con le assenze degli infortunati Nuytinck, Barak e D’Alessandro e pure con le squalifiche di Stryger-Larsen e Sandro, entrambi ammoniti sabato e diffidati. Dunque potrebbe esserci Ter Ovest a completare come terzino destro la retroguardia a quattro composta anche da Troost-Ekong, De Maio e Zeegelar davanti al portiere Musso, mentre a centrocampo dovrebbe titolare Behrami insieme a Fofana e Mandragora, che ha firmato la seconda rete contro il Genoa. Confermato il modulo 4-3-3, ecco dunque che nel tridente d’attacco dell’Udinese dovrebbero trovare posto Pussetto a destra e De Paul a sinistra come esterni ai fianchi del centravanti Okaka.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura.

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, Troost-Ekong, De Maio, Zeegelar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul. All. Tudor.

Squalificati: Stryger-Larsen, Sandro.

Indisponibili: Nuytinck, Barak, D’Alessandro.



