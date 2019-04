Video/ Bologna Sassuolo (2-1): highlights. Decide il gol di Destro al 96′

Il Bologna vince 2-1 in casa contro il Sassuolo. I rossoblù sbloccano il derby nella ripresa con Pulgar su calcio di rigore. Nei minuti di recupero Boga pareggio ma all’ultimo secondo ecco il gol di Mattia Destro che consegna i tre punti ai felsinei. In classifica la squadra di Mihajlovic supera l’Empoli e abbandona la zona retrocessione. Il Sassuolo scivola invece al 14esimo posto. Nel prossimo turno di Serie A giovedì alle 18 Sassuolo-Chievo e alle 20 Atalanta-Bologna.

VIDEO BOLOGNA SASSUOLO: SINTESI PRIMO TEMPO

Bologna in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, in difesa Mbaye, Danilo, Helander e Dijks. In mediana Poli e Džemaili. In avanti spazio a Orsolini, Soriano e Sansone in supporto di Palacio. Il Sassuolo replica con il 4-3-3. In porta Consigli, linea difensiva composta da Demiral, Marlon, Ferrari e Rogério. A centrocampo Sensi, Magnanelli e Bourabia mentre in attacco troviamo Berardi, Babacar e Di Francesco. Bologna subito aggressivo sulle corsie esterne, il Sassuolo attende. Si infiamma subito la partita. Demiral colpisce bene di testa, ma il campanile facilita la presa di Skorupski. Il portiere polacco blocca la sfera e cerca di far ripartire i suoi. Al sesto, Soriano verticalizza per Palacio, che di prima intenzione cerca Sansone. Pallone troppo corto, ma buonissima iniziativa da parte del Bologna. Poco dopo Palacio lavora un buon pallone sulla destra, ma il cross non è preciso: Consigli lascia scivolare sul fondo, ritmi molto alti in questi primi minuti di gioco. Al 15esimo il Sassuolo segna ma l’arbitro annulla con l’ausilio del Var. La posizione di partenza del giocatore ex Fiorentina era irregolare. Si ripartirà da un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Doppia occasione per il Bologna. Dzemaili calcia in porta, Consigli non si fida e respinge con i pugni. Il rimpallo favorisce Orsolini, che prova la conclusione in scivolata. Tiro che esce di pochissimo. Buona azione del Sassuolo in fase offensiva, ma Sensi non riesce a dialogare con Bourabia. Si ripartirà da Skorupski. Confusione da parte di entrambe le squadre, troppa frenesia in fase di costruzione. Serve più precisione, al momento poche emozioni al Dall’Ara. Al 27esimo i felsinei ci provano da corner. Schema mal riuscito al Bologna, il cross di Sansone non è calibrato bene. Si ripartirà direttamente da Consigli. Alla mezzora Babacar prova a coordinarsi in rovesciata, ma commette fallo in attacco. Calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Bologna vicino al gol. Errore in disimpegno del Sassuolo, l’ex di turno, Sansone, prova la conclusione piazzata ma Consigli ci arriva e blocca. Al 44esimo Prima Palacio, poi Orsolini: pallone deviato in corner. Reti inviolate all’intervallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Primo cambio in casa Sassuolo, De Zerbi manda in campo Lirola al posto di Marlon. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Nessun cambio per il Bologna, Mihajlovic conferma gli stessi 11 che hanno chiuso il primo tempo. Ci prova Orsolini. Il numero 7 entra in area e prova la giocata, il suo tiro viene allontanato. Seconda ammonizione in casa Sassuolo, giallo per Sensi. Cambio nel Sassuolo, il secondo per De Zerbi: esce Di Francesco, al suo posto Boga. Applausi per il numero 34, che ha vestito la maglia del Bologna. Al 66esimo i padroni di casa trovano un penalty. Babacar commette fallo su Palacio, colpendo anche il pallone con il braccio. Primo cambio in casa Bologna: Pulgar entra al posto di Poli, applausi da parte del pubblico di fede rossoblù. E’ proprio il centrocampista neo-entrato a battere il rigore. Consigli intercetta ma non arriva. Bologna in vantaggio. Terzo ed ultimo cambio per gli ospiti: esce Magnanelli, entra Locatelli. Anche in questo caso non cambia nulla dal punto di vista tattico. Orsolini prova a piazzare un pallone sul secondo palo, ma la sfera termina sul fondo. Locatelli e Sensi dialogano tra le linee, ma le maglie difensive del Bologna sono molto strette. Al 79esimo chance per i rossoblù. Invenzione straordinaria di Sansone, che con un no look manda Palacio a tu per tu con Consigli. L’argentino spreca tutto calciando malissimo. Calcio di punizione pericoloso sulla corsia sinistra in favore del Sassuolo, ma Pulgar allontana il pericolo di testa. Berardi a caccia di un’idea. Demiral colpisce di testa, ma c’è una deviazione di Helander. Il Bologna soffre. Secondo cambio in casa Bologna: esce Dzemaili, al suo posto Donsah. Quest’ultimo prova la conclusione dalla distanza, ma una deviazione della difesa neroverde facilita l’uscita di Consigli. Bourabia viene ammonito dopo aver commesso fallo su un’azione precedente. Il Sassuolo acciuffa il pari al 91esimo. Babacar si gira in area e prova la conclusione, ma una deviazione facilita Boga, che da due passi non sbaglia. Il var conferma: è gol. Terzo ed ultimo cambio per il Bologna: esce Soriano dal campo, al suo posto Destro. Ed è l’ex Roma a decidere l’incontro. Cross perfetto in area di rigore di Orsolini, stacco perfetto di Destro che beffa tutta la difesa del Sassuolo. Finisce 2-1.

Ecco il video di Bologna Sassuolo, con le azioni salienti del match





