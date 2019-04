Diretta Holon Sassari/ Streaming video e tv: basket Europe Cup, semifinale di andata

Holon Sassari è in programma alle ore 18:45 di mercoledì 10 aprile, presso la Toto Arena: è la semifinale di andata di basket Europe Cup 2018-2019. Dopo la brillante qualificazione ottenuta ai danni del Pinar Karsiyaka, la Dinamo è a sole due partite dalla finale che potrebbe consegnare un titolo internazionale molto importante, confermando la crescita avuta in questa stagione e, in particolar modo, dopo le dimissioni di Vincenzo Esposito e l’arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco. L’avversaria arriva da Israele, e si chiama ufficialmente Hapoel Holon: comanda la classifica del campionato israeliano davanti alla corazzata Maccabi Tel Aviv e questo può già darci un’idea del grado di difficoltà che il Banco di Sardegna incontrerà oggi. Tutto sommato però arrivare in finale è ampiamente fattibile; nel fine settimana la squadra isolana ha dominato al Mediolanum Forum e si è portata a ridosso della zona playoff, agganciando Trieste all’ottavo posto. Vedremo ora quello che succederà nella diretta di Holon Sassari, nuova sfida per la squadra di Pozzecco.

La diretta tv di Holon Sassari non sarà disponibile: le partite di Europe Cup infatti non sono trasmesse nel nostro Paese e dunque non sarà possibile nemmeno attivare una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete consultare il sito www.fiba.basketball o gli account ufficiali che la Dinamo mette a disposizione sui social network, in particolare agli indirizzi facebook.com/dinamosassariofficial e, su Twitter, @dinamo_sassari.

Il Banco di Sardegna è pronto per Holon Sassari: lo dimostra il modo in cui la squadra si è sbarazzata del Pinar, dominando la partita di andata e poi tenendo botta sul proprio parquet, arrivando all’eliminazione virtuale ma sapendo rimontare alla grande nel secondo tempo, chiudendo infine in parità e con un +19 nel doppio confronto. Domenica poi è arrivato il capolavoro: sfruttando le difficoltà fisiche e mentali di Milano, la Dinamo ha vinto nettamente in casa dell’Olimpia con una prestazione fantastica di Jack Cooley, autore di 27 punti (11/16) e 11 rimbalzi con una sola palla persa e 38 di valutazione. Il centro di Evanston, che in Europe Cup ha 11,8 punti e 6,9 rimbalzi di media tirando con il 55,3% da 2, è una delle chiavi per Sassari: quando riesce a fare il vuoto sotto i tabelloni la squadra aumenta le percentuali sul perimetro e gli esterni possono avere tiri più aperti. Sarà comunque una sfida interessante, e per nulla scontata: la Dinamo vuole provare a vincere anche la partita di andata ma, pensando al doppio confronto, anche una sconfitta contenuta alla Toto Arena potrebbe essere l’ideale per avere possibilità di prendersi la finale. Ricordiamo che eventualmente l’ultimo atto della competizione potrebbe essere un derby: in serata infatti Varese gioca la semifinale di andata contro Wurzburg.



