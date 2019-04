Diretta Manchester United Barcellona/ Streaming video tv: sfida di Champions League

Manchester United Barcellona verrà diretta dall’arbitro Rocchi, e rappresenta l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 10 aprile nel tempio di Old Trafford, per una partita che promette scintille e grande spettacolo. I Red Devils possono sembrare una sorta di outsider, ma a dirla tutta sono qui con pieno merito: il ribaltone ai danni del Psg ha impressionato dopo che la squadra aveva perso 2-0 in casa, e la cura di Ole Gunnar Solskjaer ha certamente portato i suoi frutti. Stasera però c’è di fronte un Barcellona che con il 2-0 ai danni dell’Atletico Madrid ha sostanzialmente messo le mani sull’ennesima Liga del periodo recente, e che adesso punta quel trofeo che non vince da quattro anni: l’ottavo contro il Lione è stato forse più duro del previsto ma alla fine sono emersi i reali valori, e questa formazione guidata da Ernesto Valverde marcia come una delle grandi favorite per la vittoria della Champions League. Aspettando la diretta di Manchester United Barcellona, andiamo a valutare le scelte potenziali e già fissate dai due allenatori, nel dettaglio delle probabili formazioni della partita che inizia ormai tra poche ore.

La diretta tv di Manchester United Barcellona sarà trasmessa in esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: nello specifico i canali che trasmettono la sfida sono Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253, con la consueta possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere utilizzata attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Manchester United Barcellona, Solskjaer ha il dubbio del modulo: contro il Wolverhampton ha mandato in campo un 3-4-1-2 ma per mercoledì dovrebbe tornare all’antico. Dunque Ashley Young e Shaw si allargano a fare i terzini con Smalling e Lindelof che agiranno come centrali a protezione di De Gea, in mezzo ci sarà la solita linea mediana composta da Pogba e Matic che avranno davanti a loro i trequartisti, verosimilmente Lingard e Martial sugli esterni con Rashford che potrebbe invece giocare in appoggio a Romelu Lukaku, Scalpitano anche Mata e Ander Herrera che vogliono una maglia ma dovrebbero partire dalla panchina; nel Barcellona sarà ovviamente 4-3-3 con due sostanziali dubbi, il primo a destra con Sergi Roberto favorito su Nélson Semedo e il secondo nel tridente, perchè Ousmane Dembélé va verso il recupero e insidia la maglia di Coutinho. Per il resto è tutto confermato: Piqué e Umtiti (più di Lenglet) davanti a ter Stegen, Jordi Alba terzino sinistro e Sergio Busquets perno centrale di una mediana completata da Arthur Melo. Naturalmente Messi e Luis Suarez ci saranno: l’uruguaiano va ancora a caccia del primo gol in questa Champions League.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Manchester United Barcellona indicano nei blaugrana la squadra favorita per la vittoria: vale 2,00 volte la cifra messa sul piatto l’ipotesi del segno 2, che regola il successo esterno. Siamo ad un valore quasi doppio, ovvero 3,70 l’entità della puntata, per il segno 1 che dovrete giocare per la vittoria dei Red Devils; il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



