Diretta Trapani Viterbese/ Streaming video e tv: semifinale di Coppa Italia Serie C

Trapani Viterbese, diretta da Francesco Meraviglia, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 10 aprile, presso lo stadio Provinciale di Erice: è la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C 2018-2019, e dunque al termine della serata conosceremo il nome della squadra che andrà a sfidare il Monza per il titolo. Il calendario di queste due squadre è stato ritardato perché i laziali avevano dovuto interrompere (per neve) la partita contro la Ternana; adesso la squadra affidata ad Antonio Calabro potrebbe raggiungere la sua seconda finale consecutiva e riparte dalla vittoria per 1-0 centrata all’andata, il che significa che per ribaltare la situazione il Trapani dovrà vincere necessariamente con due gol di scarto (a meno che non lo faccia per 1-0, mandando la gara ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore). Non è però un momento positivo per i granata che, perdendo sul campo della Juve Stabia, hanno sostanzialmente detto addio alla promozione diretta e ora si devono guardare le spalle nel tentativo di blindare la qualificazione alla fase nazionale dei playoff. Questa partita di Coppa Italia potrebbe però rappresentare il riscatto, e allora mentre aspettiamo la diretta di Trapani Viterbese andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Viterbese non sarà disponibile sui canali del nostro Paese; come sempre però l’appuntamento con il calcio della terza divisione è con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete seguire la sfida abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento, che ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI VITERBESE

E’ possibile che per Trapani Viterbese le scelte di Vincenzo Italiano ricalchino quelle della partita di andata; ci sarà comunque turnover rispetto al campionato, e dunque in porta andrà Riccardo Ferrara con una difesa nella quale Costa Ferreira e Franco sono i due terzini, in mezzo invece ancora out Pagliarulo che verrà sostituito da Mulé che agirà in coppia con Scognamillo o Taugourdeau, di nuovo portato al centro della difesa. Toscano in cabina di regia, Aloi e Corapi ai suoi lati in qualità di mezzali con Ferretti e Tulli che accompagneranno il lavoro della prima punta Nzola, Evacuo dovrebbe partire dalla panchina. La Viterbese si dispone con un 3-4-1-2 nel quale Sini, Atanasov e Rinaldi proteggono il portiere Valentini, Zerbin e Mignanelli invece dovrebbero essere i due laterali ma partendo dalla linea dei centrocampisti nella quale si rivede Cenciarelli, schierato al fianco di Damiani che è favorito su Tsonev. Per quanto riguarda l’attacco, Luppi e Bismark si giocano la maglia per affiancare Polidori; alle spalle dei due giocatori offensivi ci sarà un trequartista, Pacilli e Salvatore Molinaro ci provano ma il favorito sembra essere Vandeputte.



