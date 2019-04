Giro d’Italia 2019/ Conferenza stampa Rai, oggi si svela il palinsesto tv e radio

Il Giro d’Italia 2019 si avvicina: oggi, mercoledì 10 aprile, si svolge la conferenza stampa della Rai di presentazione del palinsesto che la Tv di Stato dedicherà all’edizione numero 102 del Giro d’Italia, con inizio alle ore 12.00. Notizia quest’anno non banale per gli appassionati di ciclismo, perché nei mesi scorsi le trattative tra gli organizzatori di RCS Sport e la Rai sono state complicate, tanto che per un certo periodo si è anche temuto che clamorosamente il Giro non venisse trasmesso quest’anno, o almeno dovesse cambiare rete con il rischio che venisse magari coperto solo da televisioni a pagamento. Ricordiamo che l’avventura della Corsa Rosa inizierà da Bologna sabato 11 maggio mentre l’arrivo del Giro d’Italia sarà quest’anno a Verona domenica 2 giugno, al termine di 21 tappe più due giorni di riposo che chiameranno all’azione tantissimi campioni a caccia della maglia rosa conquistata un anno fa da Chris Froome, il britannico del Team Sky che però non difenderà il suo titolo, con Tom Dumoulin e Vincenzo Nibali dunque nomi di spicco nell’elenco dei favoriti.

GIRO D’ITALIA 2019: PRESENTAZIONE PALINSESTO RAI

Il Giro d’Italia da sempre è evento non solo sportivo, un appuntamento che unisce l’Italia e fa scoprire tante bellezze del nostro Paese, oltre che occasione per ricordare ricorrenze significative – per fare solo un esempio, quest’anno la terza tappa partirà da Vinci nel 500° anniversario della morte di Leonardo. Il palinsesto Rai legato al Giro d’Italia riguarderà dunque Rai 2, Rai Radio, Rai Sport e anche Rai Cultura. Durante la conferenza stampa, interverranno Fabrizio Salini, amministratore delegato Rai, Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato RCS, Auro Bulbarelli, direttore Rai Sport, Andrea Monti, direttore La Gazzetta dello Sport, Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale RCS Sport, Silvia Calandrelli, direttrice Rai Cultura, Carlo Freccero, direttore Rai 2, e Luca Mazzà, direttore Rai Radio 1.

