INFORTUNIO KANE/ Tottenham, forse stagione finita: Juventus, un problema in meno?

L’infortunio di Harry Kane è il prezzo da pagare dal Tottenham per la vittoria di ieri contro il Manchester City? Chissà, forse i tifosi degli Spurs si sarebbero accontentati di un pareggio se qualcuno gli avesse detto che il loro centravanti avrebbe rischiato di chiudere la stagione con largo anticipo. Uscito dal terreno di gioco sostenuto a braccia da due elementi dello staff medico del Tottenham, Kane è uscito dal campo al 58′ della sfida conclusa vittoriosamente contro i “citizens” di Pep Guardiola grazie al gol del coreano Son. Il bomber della squadra londinese oltre che della nazionale inglese si è procurato un brutto infortunio alla caviglia ma questa mattina dal suo profilo Instagram ha suonato la carica:”Sono molto triste per essere uscito infortunato, ma ogni caduta è un’occasione per tornare più forte di prima. Grande finale dei ragazzi, che vittoria!”.

INFORTUNIO KANE

In attesa degli esami strumentali che dovranno chiarire la reale entità dell’infortunio alla caviglia di Harry Kane c’è da dire che filtra pessimismo rispetto ad un suo recupero lampo. Finita la gara contro il Man City, l’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni di Kane, come riporta Sky Sport:”e si riguarda l’azione, si vede che quando la caviglia di Harry si piega fa pensare davvero che si tratti di un incidente che può aver dannerggiato i legamenti. Controlleremo nei prossimi giorni, la caviglia gli fa molto male”. Il tecnico ha aggiunto:”Dobbiamo solo aspettare gli sviluppi e sperare che non si tratti di un problema serio. Speriamo che possa recuperare presto, ma non sono molto ottimista. Se temo che possa perdere il resto della stagione? Purtroppo sì”. Qui in Italia, soprattutto tra i tifosi della Juventus, c’è già chi si spinge oltre e guarda all’infortunio di Kane con poca sportività ma sano pragmatismo: perché in caso di passaggio del turno, sarebbe pur sempre un rivale (e che rivale!) in meno…

