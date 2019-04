Pagelle/ Ajax Juventus: i voti della partita (Champions League quarti – primo tempo)

Ecco le pagelle di Ajax Juventus per il primo tempo: buoni ritmi nel quarto di finale di Champions League e avvio arrembante dei bianconeri, già al tiro con Bernardeschi (appena alto) dopo nemmeno due minuti. L’Ajax risponde con Ziyech che dà l’illusione ottica del gol ma centra l’esterno della rete; con il passare del tempo i Lancieri iniziano la loro solita produzione offensiva fatta di giro palla rapido e preciso, costringendo la Juventus nella sua trequarti. Particolarmente ispirati sembrano essere Bentancur e Bernardeschi, i bianconeri riprendono fiato dopo aver sofferto; in generale però la squadra di Massimiliano Allegri lascia giocare i Lancieri dando libertà a Frenkie De Jong (6,5) ed è ancora Ziyech a impensierire Szczesny costretto ad alzare sopra la traversa il velenoso mancino del marocchino. Mandzukic (5,5) dà la sensazione di non essere il giocatore formato Champions League e viene costantemente anticipato da una difesa nella quale come sempre giganteggia De Ligt (6,5). L’Ajax ne ha di più: arriva il turno di Van de Beek (6,5) di sfiorare il gol con un grande sinistro in area, la Juventus balla pericolosamente quasi come a Madrid ma rispetto ad allora riparte bene, con Bentancur (6,5) che si mangia l’avversario e assiste Bernardeschi anticipato all’ultimo in angolo. Cristiano Ronaldo (6) si vede per la prima volta al 30’, girando al volo l’angolo ma mandando largo. Così anche Bernardeschi al termine di una bella azione manovrata, al 37’; crescono anche i bianconeri, e al 45’ Cristiano Ronaldo fa quello che sa fare meglio ovvero segnare. Colpo durissimo per l’Ajax, che aveva meritato il vantaggio.

PAGELLE AJAX JUVENTUS: IL PRIMO TEMPO

VOTO AJAX 6,5 La solita squadra che abbiamo imparato a conoscere: con il passare del tempo prende campo con grande palleggio e qualità, crea pericoli ed è decisamente più in palla della Juventus. Tuttavia, rischia sempre sulle ripartenze e il gol subito al 45’ è sanguinoso. MIGLIORE AJAX: ZIYECH 7 Classe da vendere, non disdegna mai la conclusione che è sempre pericolosa con un mancino fatato: i maggiori pericoli li crea senza dubbio lui, fluttuando tra le linee e chiamando Szczesny a rispondere. PEGGIORE AJAX: TADIC 5,5 Forse il più atteso offensivamente parlando, ma nel primo tempo non si accende mai: lo si vede solo in un assist volante per Ziyech, per il resto è tatticamente utile ma concretamente spento. VOTO JUVENTUS 6 Confusa nell’uscita dal pressing, in affanno quando deve costruire, pericolosa però nelle ripartenze; in più mostra il classico cinismo delle squadre di Allegri, segnando alla fine del primo tempo. MIGLIORE JUVENTUS: BERNARDESCHI 6,5 Pronti via, sfiora la traversa; nel finale fa la barba al palo. Conclusioni a parte, sembra il più ispirato: quando accelera mette in difficoltà la difesa dell’Ajax, potrebbe gestire meglio un grande invito di Bentancur. PEGGIORE JUVENTUS: RUGANI 5,5 Una o due chiusure perentorie in mezzo a immense difficoltà: fatica tantissimo nella marcatura, spesso e volentieri viene preso in mezzo e rischia sempre di commettere fallo.

