Probabili formazioni Ajax Juventus/ Quote, i dubbi di Allegri (Champions league)

Si accende oggi alle ore 21.00 alla Johan Cruijff Arena l’attesissima partita tra Ajax e Juventus, andata dei quarti di finale della Champions league: è quindi il momento di considerare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Il banco di prova è davvero prestigioso e sia Allegri che il padrone di casa ad Amsterdam Ten Hag vuole presentarsi impreparato: non saranno concesse leggerezze nello stilare le probabili formazioni di Ajax Juventus. Eppure il lavoro non sarà facile visto che entrambi i tecnici registrano alcuni assenti certi e uomini in dubbio in vista della Champions league: la Vecchia signora infatti deve fare attenzione a monitorare le condizioni di Cristiano Ronaldo, Emre Can e pure Chiellini, con il difensore che si è fermato per un problema al polpaccio solo poche ore fa. Pure il tecnico olandese ha qualche problema, visto il dubbio che aleggia su De Jong, giocatore fondamentale per il 4-2-3-1 dei lancieri. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Ajax Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Prima di analizzare le probabili formazioni di Ajax Juventus, andiamo a vedere che cosa ci dice il pronostico del match di Champions league: se la Vecchia Signora è favorita, non sarà comunque una partita semplice. Considerando le quote date dalla snai per l’1×2 vediamo che il successo olandese è stato fissato a 3,35 contro il più basso 2,25 dato in favore dei bianconeri: il pareggio è stato quotato invece a 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX JUVENTUS

LE MOSSE DI TEN HAG

Per il match di questa sera ad Amsterdam, Ten Hag dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1 più volte visto in stagione: rimane però da capire se De Jong sarà tra i titolari dopo il piccolo guaio alla caviglia. Il giocatore è stato comunque convocato e stringendo i denti sarà in campo stasera nella mediana a due al fianco di Schone, posto di fronte alla difesa a 4 classica. Qua infatti saranno sempre De Ligt e Blind i titolari al centro, con il duo Mazraoui-Tagliafico pronto a controllare le fasce del reparto arretrato, che verrà completato poi da Onana, posto tra i pali. Poche le novità quindi in attacco con solo gli uomini più in forma per Ten Hag: ecco Van de Beek sulla tre quarti e il trittico Ziyech-Tadic-Neres in avanti, pur con soluzioni differenti possibili dalla panchina.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Con diversi infortunati e uomini in dubbio Allegri comunque dovrebbe confermare il 4-3-3 per le probabili formazioni di Ajax Juventus, sapendo però di non poter fare molto affidamento sulla panchina, risicata. Partendo dalla difesa ecco che ci sarà naturalmente Sczcesny tra i pali, con di fronte a sé una difesa a 4 dove mancherà Chiellini: senza il numero 3 ecco pronto Rugani a far coppia con Bonucci, mentre saranno Cancelo e Alex Sandro ad agire dal primo minuto a copertura delle fasce. In mediana spazio poi a Pjanic e Matuidi a cui farà compagnia anche Bentancur, visto che Emre Can non è proprio al top della condizione per la distorsione alla caviglia. In attacco il grande punto di domanda è Cristiano Ronaldo: il lusitano sta meglio ed è convocato e di certo smania di essere in campo dal primo minuto: Allegri dovrebbe dargli fiducia assieme a Bernardeschi e Mandzukic, ma Dybala è sempre pronto dalla panchina.

IL TABELLINO

AJAX: (4-2-1-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 Daley Blind, 31 Tagliafico; 20 Schone, 21 F. De Jong; 6 Van de Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 David Neres All. Ten Hag.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 7 Cristiano Ronaldo. All. Allegri.



