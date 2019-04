Probabili formazioni Arsenal Napoli/ Diretta tv, torna Insigne (Europa League)

Leggiamo le probabili formazioni di Arsenal Napoli: per i partenopei è arrivato il grande appuntamento con l’andata dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Si gioca all’Emirates, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 11 aprile, e la squadra di Carlo Ancelotti sa che questa è la partita che vale una stagione. Il pareggio interno contro il Genoa ha certificato come lo scudetto fosse da tempo un miraggio e adesso lo è davvero, ma in campo internazionale c’è la possibilità di tornare a sollevare un trofeo che sarebbe di grande prestigio, aiuterebbe in qualche modo con i sorteggi del prossimo agosto e in ogni caso darebbe prestigio ad un’annata che forse non è andata come sperato, ma che può ancora essere gloriosa chiudendosi con il botto. I Gunners sono avversario tosto: già semifinalisti di Europa League nel 2018, ora ci riprovano e arrivano dalla sconfitta contro l’Everton, sanguinosa visto che il principale obiettivo resta quello del ritorno ad una Champions League che manca da due stagioni. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco; siamo alla vigilia e certe scelte possono ancora cambiare, ma nel frattempo ecco l’analisi dettagliata delle probabili formazioni di Arsenal Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Napoli si potrà seguire in diretta tv in chiaro, essendo la partita scelta per essere trasmessa su Tv8; gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistervi anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, mentre in assenza di un televisore potranno attivare il servizio di diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone a attivandovi l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL NAPOLI

LE SCELTE DI EMERY

Arsenal Napoli vedrà i Gunners schierati presumibilmente con il 3-4-2-1, ma Unai Emery rischia di dover fare a meno di Koscielny e Granit Xhaka che eventualmente saranno in panchina. Fuori dai giochi da tempo Bellerin, sulla corsia destra agirà uno tra Maitland-Niles e Jenkinson con Kolasinac dall’altra parte, mentre davanti a Petr Cech – portiere di coppa – si dispongono Papastathopoulos, Mustafi e Nacho Monreal che di fatto sono delle scelte obbligate. In mezzo al campo potrebbe esserci Ramsey che ha giocato appena 45 minuti domenica; con lui Guendouzi che è cresciuto molto in questa stagione, meno probabile l’utilizzo di Denis Suarez. Sulla trequarti si gioca il posto Mkhitaryan, ma l’armeno potrebbe partire dalla panchina: dipenderà dalla presenza o meno di Lacazette, perchè con il francese da prima punta una maglia offensiva spetterebbe ad Aubameyang che eventualmente sarebbe schierato al fianco di Ozil, e questo toglierebbe spazio anche ad Iwobi. Le decisioni di Emery dunque sono ancora in divenire, vedremo giovedì quali saranno in termini definitivi.

I DUBBI DI ANCELOTTI

Anche Carlo Ancelotti ha punti di domanda aperti: ha recuperato Lorenzo Insigne che dunque sarà titolare al fianco di uno tra Milik e Mertens (il polacco viaggia favorito) e ha ritrovato Ospina che entra in ballottaggio con Meret, ma il fatto che il giovane portiere non abbia giocato domenica lascia intendere che sia il prescelto per l’Emirates. Davanti a lui ci saranno Nikola Maksimovic e Koulibaly, mentre Malcuit si prenderà la maglia a destra con Mario Rui che appare favorito dall’altra parte, anche se Ghoulam ci proverà sino all’ultimo. Allan e Fabian Ruiz rappresenteranno la mediana anche per mancanza di alternative (Amadou Diawara è indisponibile), Verdi stringe i denti per andare in panchina ma gli esterni saranno ancora una volta Callejon e Zielinski, tra i grandi insostituibili dell’allenatore emiliano. Forse le scelte di Ancelotti sono più fissate anche perchè le seconde linee non danno le stesse garanzie, ma scopriremo qualcosa di più nelle prossime ore.

IL TABELLINO

ARSENAL (3-4-2-1): 1 P. Cech; 20 Mustafi, 5 Papastathopoulos, 18 Monreal; 15 Maitland-Niles, 8 Ramsey, 29 Guendouzi, 31 Kolasinac; 10 Ozil, 7 Mkhitaryan; 14 Aubameyang

A disposizione: 19 Leno, 25 Jenkinson, 6 Koscielny, 34 G. Xhaka, 22 D. Suarez, 17 Iwobi, 9 Lacazette

Allenatore: Unai Emery

Squalificati: –

Indisponibili: Bellerin, Holding, Welbeck

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 25 Ospina, 23 Hysaj, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 9 Verdi, 11 Ounas, 14 Mertens

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Raul Albiol, A. Diawara



