Probabili formazioni Manchester United Barcellona/ Quote, Sanchez non ce la fa

Analizziamo le probabili formazioni di Manchester United Barcellona: la partita di Old Trafford, valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 10 aprile presso Old Trafford, il Teatro dei Sogni che ancora una volta ospita una grande sfida. Da una parte i Red Devils che hanno vinto tre volte la competizione ma che, non festeggiando dal 2008, vogliono tornare sul tetto d’Europa e hanno eliminato il Psg con una grande rimonta; dall’altra i blaugrana che nel nuovo millennio sono diventati una delle squadre più forti di sempre, facendo salire a cinque il numero di Champions League in bacheca e rappresentando in ogni singola edizione una chiara favorita per il titolo (agli ottavi è stato eliminato il Lione). Le scelte dei due allenatori saranno ponderate, considerando la situazione di alcuni calciatori non al top e il fatto che si giochi sulla distanza dei 180 minuti; tuttavia staremo a vedere quello che Ole Gunnar Solskjaer e Ernesto Valverde si inventeranno per mercoledì sera, nel frattempo possiamo ipotizzare qualche loro decisione in merito addentrandoci in maniera più dettagliata all’interno delle probabili formazioni di Manchester United Barcellona.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Manchester United Barcellona indicano nei blaugrana la squadra favorita per la vittoria: vale 2,00 volte la cifra messa sul piatto l’ipotesi del segno 2, che regola il successo esterno. Siamo ad un valore quasi doppio, ovvero 3,70 l’entità della puntata, per il segno 1 che dovrete giocare per la vittoria dei Red Devils; il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BARCELLONA

I DUBBI DI SOLSKJAER

Solskjaer dovrebbe affrontare Manchester United Barcellona con il solito 4-2-3-1, abbandonando l’esperimento della difesa a tre con cui ha giocato (e perso) sul campo del Wolverhampton: davanti a De Gea dunque agiscono Smalling e Lindelof che sono ormai i due centrali titolari, Ashley Young è favorito su Dalot per la fascia destra mentre dall’altra parte ci sarà Luke Shaw, con una mediana nella quale Pogba avrà sostanzialmente libertà di creare gioco e sarà supportato, o protetto, dal serbo Matic che invece rappresenterà l’incontrista dei Red Devils. Davanti a questi due centrocampisti la qualità sale ancor più di livello: da valutare chi tra Lingard e Rashford giocherà da esterno, probabile che sia il primo mentre Martial avrà un posto sulla corsia sinistra, la prima punta sarà Romelu Lukaku ma c’è anche l’ipotesi di una sorta di albero di Natale, abbassando la posizione di Lingard e lasciando Martial e Rashford a fare i trequartisti alle spalle del centravanti belga. Fuori causa l’ex Alexis Sanchez, che ha un problema al ginocchio e difficilmente ci sarà per il ritorno al Camp Nou.

LE SCELTE DI VALVERDE

Non ha troppi dubbi Valverde circa la sua squadra: nel 4-3-3 blaugrana per Manchester United Barcellona giocheranno i soliti noti. Umtiti è favorito su Lenglet per affiancare Piqué a protezione di ter Stegen, Sergi Roberto dovrebbe essere il terzino destro in una difesa che verrà completata da Jordi Alba. A centrocampo sono sicuri del posto sia Rakitic – il vero creatore di gioco della squadra – e Sergio Busquets, mentre nel ruolo di mezzala sinistra se la giocano Arthur Melo e Arturo Vidal con il brasiliano che sembra essere in vantaggio, anche se le quotazioni dell’ex Juventus e Bayern Monaco sono cresciute con il passare delle settimane, rispetto all’inizio della stagione. Un punto di domanda aperto anche nel tridente: qui dipende dalle condizioni di Ousmane Dembélé, se il francese darà risposte accettabili sarà l’esterno al posto di un Coutinho che non sta particolarmente brillando. Luis Suarez va ancora alla ricerca del primo gol in questa Champions League, mentre Leo Messi si è avvicinato ancor più alla spaventosa quota di 600 reti con il Barcellona.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): 1 De Gea; 18 A. Young, 2 Lindelof, 12 Smalling, 23 Shaw; 6 Pogba, 31 Matic; 14 Lingard, 10 Rashford, 11 Martial; 9 R. Lukaku

A disposizione: 22 S. Romero, 20 Dalot, 4 P. Jones, 16 Rojo, 21 A. Herrera, 15 A. Pereira, 8 Mata,

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

Squalificati: –

Indisponibili: A. Sanchez

BARCELLONA (4-3-3): 1 ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Arthur; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 2 Nélson Semedo, 15 Lenglet, 22 Vidal, 21 Alena, 14 Malcom, 7 Coutinho

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: –

Indisponibili: Vermaelen, Rafinha



