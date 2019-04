Probabili formazioni Slavia Praga Chelsea/ Diretta tv, Giroud titolare in attacco

Eccoci alle probabili formazioni di Slavia Praga Chelsea, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2018-2019 e in programma alle ore 21:00 di giovedì 11 aprile. I Blues sono ovviamente tra i grandi favoriti per la vittoria di un trofeo che avevano già messo in bacheca sei anni fa, quando Rafa Benitez era subentrato in corsa; oggi sulla panchina di Stamford Bridge c’è Maurizio Sarri che ha la grande occasione di mettere le mani sul primo titolo in carriera. I primi due turni ad eliminazione diretta sono stati superati senza troppi patemi, ora tecnicamente la posta si alza ma il sorteggio è stato senza dubbio clemente, perchè l’avversario è lo Slavia Praga che non fa certo parte dell’élite del calcio europeo. Chiaramente però Sarri e i suoi dovranno fare attenzione: è ancora negli occhi il modo in cui i cechi hanno eliminato il Siviglia ai tempi supplementari, sono una squadra che in giornata può davvero avere un attacco esplosivo. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Eden Arena, aspettando chiaramente che arrivi il giorno della partita e leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Slavia Praga Chelsea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Slavia Praga Chelsea potrà essere seguita in diretta tv soltanto dagli abbonati alla televisione satellitare – i canali ai quali riferirsi sono Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253 – mentre in assenza di un televisore gli stessi clienti potranno attivare il servizio di diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone a attivandovi l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA CHELSEA

LE SCELTE DI TRPISOVSKY

Slavia Praga Chelsea sarà giocata dai cechi senza Soucek, che è squalificato: dunque Jindrich Trpisovsky deve scegliere il partner di Kral in mezzo al campo, e dovrebbe puntare su Sevcik. Per il resto le scelte del tecnico sembrano essere confermate: la squadra di casa gioca con un 4-2-3-1 nel quale Coufal e Zmrhal sono i due terzini in una difesa che prevede Kudela e Ngadeu Ngadjui centrali a protezione del portiere Kolar. La linea dei trequartisti ha qualità: centralmente agisce Husbauer che è il vice cannoniere della squadra in un campionato che lo Slavia sta dominando, sugli esterni invece i favoriti sembrano essere Masopust e Stoch. La prima punta uscirà dal ballottaggio tra Skoda, che è anche il capitano, e Van Buren che può giocare anche come esterno offensivo: il primo è largamente favorito.

GLI 11 DI SARRI

Maurizio Sarri dovrebbe avere le idee chiare per Slavia Praga Chelsea: nel suo 4-3-3 ci sarà spazio per le seconde linee come è sempre stato in Europa League, in porta però sembra destinato a giocare Arrizabalaga che sarà protetto da Rudiger e Christensen, mentre a destra ci sarà Zappacosta e a sinistra agirà Emerson Palmieri. A centrocampo Jorginho non viene praticamente mai sostituito e anche giovedì dovrebbe avere in mano le chiavi della squadra; ai lati dell’italo-brasiliano ci sarà spazio per la qualità di Kovacic e Ross Barkley, nel tridente offensivo invece Giroud, che è il bomber di Europa League in questo momento, avrà il posto di prima punta a scapito di Higuain con Hudson-Odoi che invece si prenderà la maglia di esterno. Dall’altra parte ballottaggio a tre tra Eden Hazard, Pedro e Willian.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): 1 Kolar; 5 Coufal, 15 Kudela, 13 Ngadeu Ngadjui, 8 Zmrhal; 33 Kral, 23 Sevcik; 28 Masopust, 10 Husbauer, 17 Stoch; 21 Skoda

A disposizione: 31 Kovar, 19 Deli, 18 Boril, 27 I. Traoré, 26 Hromada, 14 Van Buren, 9 Olayinka

Allenatore: Jindrich Trpisovsky

Squalificati: Soucek

Indisponibili: Tecl

CHELSEA (4-3-3): 1 Arrizabalaga; 21 Zappacosta, 2 Rudiger, 27 Christensen, 33 Emerson P.; 17 Kovacic, 5 Jorginho, 8 Barkley; 22 Willian, 18 Giroud, 20 Hudson-Odoi

A disposizione: 13 Caballero, 30 David Luiz, 7 Kanté, 12 Loftus-Cheek, 11 Pedro, 9 Higuain, 10 E. Hazard

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Van Ginkel



© RIPRODUZIONE RISERVATA