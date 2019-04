Probabili formazioni Villarreal Valencia/ Diretta tv, Soler è squalificato

Analizziamo in maniera approfondita le probabili formazioni di Villarreal Valencia, la partita che giovedì 11 aprile si gioca per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Il derby spagnolo è entusiasmante: stiamo parlando probabilmente di due squadre che probabilmente non fanno parte della rosa delle grandi favorite per vincere il titolo, ma che sicuramente se la possono giocare. Il Submarino Amarillo arriva da imbattuto a questo punto della competizione e ha rifilato due sconfitte al competitivo Zenit; le cose vanno decisamente peggio in campionato, dove al momento la squadra sarebbe clamorosamente retrocessa e non vince da tre partite (un punto). Il Valencia nella Liga sta lottando per un posto tra le prime quattro, ma deve recuperare terreno rispetto a Getafe e Siviglia; è reduce dalla sconfitta sul campo del Rayo Vallecano ma in Europa, dopo essere stato eliminato al girone di Champions League, ha vinto tre partite su quattro e agli ottavi ha fatto fuori il Krasnodar, segnando il gol decisivo all’ultimo secondo o quasi. Aspettando allora che arrivi giovedì sera, leggiamo le possibili scelte dei due allenatori per questa partita leggendo le probabili formazioni di Villarreal Valencia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL VALENCIA

I DUBBI DI CALLEJA

Villarreal Valencia non inizia certo bene per Javier Calleja, che deve rinunciare a quattro infortunati: spicca soprattutto l’assenza di Jaume Costa in difesa, il terzino sinistro allora dovrebbe essere Pedraza che agirà in una linea completata da Ramiro Funes Mori, Alvaro Gonzalez e l’ex Napoli Victor Ruiz, con Andres Fernandez tra i pali. Il Submarino Amarillo dovrebbe infatti giocare con il 5-3-2, una difesa folta almeno come schieramento iniziale (poi dovrebbe diventare un 3-4-1-2) ma un centrocampo di qualità che verrà comandato da Fornals, che avrà la collaborazione di Caseres e Iborra schierati sulle mezzali; se la gioca anche Santi Cazorla che finalmente è disponibile dopo un calvario infinito, in attacco invece c’è la possibilità che l’ex Milan Carlos Bacca sia titolare al fianco di Gerard Moreno (4 gol in Europa League) anche se la scelta dell’allenatore potrebbe cadere questa volta sul franco-camerunese Ekambi, che gioca soprattutto in campionato.

LE SCELTE DI MARCELINO

Marcelino, grande ex della partita, affronta Villarreal Valencia con un 4-4-2 dal quale mancherà lo squalificato Soler, oltre agli infortunati Piccini e soprattutto Kondogbia che ha terminato la stagione in anticipo. In mezzo al campo allora dovrebbe giocare Wass che sarà schierato nel suo ruolo naturale, al fianco di Dani Parejo; a completare la mediana dovrebbero essere Ferrano Torres e Gonçalo Guedes (o Cheryshev) che saranno gli esterni d’assalto incaricati di fornire palloni giocabili a Rodrigo e Santi Mina, probabilmente favoriti per fare la coppia offensiva (Sobrino è indisponibile). Tante le assenze anche per i pipistrelli dunque, che però danno la sensazione di avere una rosa con più soluzioni a disposizione; in difesa Gabriel Paulista affiancherà Diakhaby a meno che Marcelino non scelga l’esperienza di Garay, poi Roncaglia e Gayà sugli esterni mentre in porta ci sarà Neto, ex di Juventus e Fiorentina.

IL TABELLINO

VILLARREAL (3-4-1-2): 13 A. Fernandez; 4 Ra. Funes, Mori, 3 A. Gonzalez, 6 Victor Ruiz; 2 Mario Gaspar, 5 Caseres, 10 Iborra, 16 Pedraza; 8 Fornals; 7 G. Moreno, 9 Bacca

A disposizione: 1 Asenjo, 15 Miguelon, 19 Cazorla, 28 Morlanes, 30 Chukwueze, 22 Raba, 217 Ekambi

Allenatore: Javier Calleja

Squalificati: –

Indisponibili: Jaume Costa, Javi Fuego, B. Soriano, Trigueros

VALENCIA (4-4-2): 13 Neto; 4 Roncaglia, 5 Gabriel Paulista, 12 Diakhaby, 14 Gayà; 20 Ferran Torres, 18 Wass, 10 Parejo, 7 Gonçalo Guedes; 19 Rodrigo, 22 Santi Mina

A disposizione: 1 J. Doménech, 24 Garay, 15 Lato, 38 Pascu, 11 Cheryshev, 16 Lee Kang-In, 9 Gameiro

Allenatore: Marcelino

Squalificati: Soler

Indisponibili: Piccini, Coquelin, Kondogbia, Sobrino



