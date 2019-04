Risultati Champions League/ Diretta gol live andata quarti (mercoledì 10 aprile 2019)

Per i risultati di Champions League 2018-2019 analizziamo le partite che si giocano mercoledì 10 aprile: alle ore 21:00 vanno in scena Ajax-Juventus e Manchester United-Barcellona. E’ dunque arrivato il momento dei bianconeri, che dopo l’eliminazione della Roma (per mano del Porto) sono diventati l’unica rappresentante del calcio italiano in questa competizione; quella che sta diventando un’ossessione per la società potrebbe essere una straordinaria realtà a 23 anni dall’ultimo successo, ma l’avversaria non è affatto scontata perché si tratta di una squadra giovane e dal grande entusiasmo, capace di far fuori il Real Madrid che aveva vinto le ultime tre edizioni del torneo. Dall’altra parte una sfida affascinante per il passato e non solo: Manchester United e Barcellona si sono affrontate in due finali di Champions League nel passato recente, e adesso puntano alla gloria con i blaugrana favoriti dal pronostico ma i Red Devils che hanno già operato una grande rimonta ai danni del Psg. Dunque non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose nei risultati di Champions League di mercoledì…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Per i risultati di Champions League dunque la Juventus continua la sua corsa: la grande rimonta contro l’Atletico Madrid è ancora nella mente e negli occhi ed è giusto che sia così, ma adesso bisogna resettare tutto e voltare pagina perché ci sono altri 180 minuti da affrontare al meglio. L’Ajax, già grande rivelazione due anni fa quando aveva raggiunto la finale di Europa League, è una squadra che sa giocare benissimo a calcio, pressa alto ed è sempre improntata all’attacco secondo il grande modello olandese. Giovani interessanti (tra cui Matthijs De Ligt seguito fortemente proprio dai bianconeri), la consapevolezza di partire “sotto traccia” perché le vere favorite sono altre, la possibilità di provarci sul serio: la Juventus dovrà stare attenta ma il fatto di poter giocare la partita di andata in casa potrebbe essere un aiuto, ovviamente sempre che alla Johan Cruijff Arena arrivi un certo tipo di risultato. Favorito anche il Barcellona, che ha ormai vinto la Liga dopo il 2-0 all’Atletico Madrid e dunque si può concentrare quasi esclusivamente su questo quarto: in autunno avremmo parlato di un Manchester United spacciato o quasi, ma l’arrivo di Ole Gunnar Solskjaer in panchina ha cambiato qualcosa e la vittoria del Parco dei Principi, arrivata su rigore all’ultimo secondo, potrebbe definitivamente aver sbloccato una squadra che insegue la Champions League da 11 anni, ovvero da quella notte di Mosca in cui aveva battuto il Chelsea ai rigori. Staremo a vedere allora, tra poco torneremo a vivere le grandi emozioni legate ai risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA QUARTI

Ore 21:00 Ajax-Juventus

Ore 21:00 Manchester United-Barcellona



