Diretta Roma Legends Nazionale Piloti Formula E/ Streaming video e tv, l’amichevole

Roma Legends Nazionale Piloti Formula E è il principale evento all’interno di una settimana che precede e ci introduce all’E-Prix di Roma: giovedì 11 aprile alle ore 18:00 le due squadre si affrontano allo stadio Tre Fontane (casa della Primavera giallorossa) e si tratterà di una partita amichevole che però racchiude grande fascino, perchè i tifosi della Roma e, in generale, tutti gli appassionati di calcio potranno rivedere sul terreno di gioco tanti campioni del passato del calibro di Francesco Totti (sicuramente il nome che scalda maggiormente i cuori, almeno nella metà giallorossa della capitale), Marco Delvecchio, Vincent Candela e Federico Balzaretti. Al loro fianco ci saranno anche personaggi dello spettacolo; gli avversari saranno appunto i piloti del circus della Formula E, serie automobilistica che la FIA ha fatto ufficialmente partire nel 2014 e che sta riscuotendo un discreto successo, pur non essendo entrata nel panorama mainstream dei motori. La diretta di Roma Legends Nazionale Piloti Formula E in questo senso potrebbe aiutare; intanto noi possiamo andare a parlare di qualcuno dei protagonisti che parteciperanno a questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Legends Nazionale Piloti Formula E sarà disponibile solo agli abbonati di Roma Tv, che la trasmette sul canale 213 di Sky; in alternativa però ci si può armare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire questa partita in diretta streaming video. Gli appuntamenti in questo caso sono sul sito www.sportmediaset.it e poi sui canali Facebook e Twitter della Formula E, ma anche sulle pagine ufficiali che l’AS Roma mette a disposizione su Facebook e Twitter.

ROMA LEGENDS NAZIONALE PILOTI FORMULA E: IL CONTESTO

Nel parlare della diretta di Roma Legends Nazionale Piloti Formula E, dobbiamo ricordare che l’iniziativa è benefica: il ricavato della partita andrà infatti all’Associazione “Andrea Tudisco” Onlus, che tutela il diritto alla salute dei bambini curati nei reparti specializzati degli ospedali romani. Una parte sarà devoluta a Roma Cares, Fondazione dell’AS Roma; va inoltre ricordato che Francesco Totti, oggi dirigente della società giallorossa, di fatto si scambierà il posto con gli avversari della sfida di oggi salendo sulla Gen2, monoposto elettrica di seconda generazione, e percorrendo il circuito dell’Eur sul quale si correrà l’E-Prix di Roma. A proposito degli avversari: nella Nazionale Piloti Formula E ci sarà Felipe Massa, già grande protagonista in Formula 1 soprattutto in Ferrari, e Giancarlo Fisichella. Le Roma Legends potranno invece contare sul contributo di alcuni personaggi dello spettacolo: tra questi Edoardo Leo, divenuto famoso con Un medico in famiglia e poi protagonista di Romanzo Criminale e Perfetti sconosciuti.



