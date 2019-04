Pagelle/ Arsenal Napoli: i voti della partita di Europa League (primo tempo)

Ecco le pagelle di Arsenal Napoli al termine del primo tempo: i primi 45′ della sfida dell’Emirates Stadium, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, si sono conclusi sul risultato di 2-0, reti firmate da Ramsey e Torreira. La prima frazione di gioco ha palesato una netta superiorità della formazione di Unai Emery, che ha raccolto occasioni da rete in serie ed ha saputo concretizzare al meglio due ottime trame di gioco, portando sul taccuino dei marcatori due centrocampisti maestri nell’inserimento come Aaron Ramsey e Lucas Torreira. Grande sofferenza per gli uomini di Carlo Ancelotti, che non sono riusciti a tenere il passo della compagine londinese ma che comunque hanno raccolto almeno due occasioni di spessore, di cui una incredibilmente fallita da capitan Lorenzo Insigne allo scadere. Se Lacazette (6) e Aubameyang (6) hanno pensato a trainare il gioco dell’Arsenal, a mettere la firma sul doppio vantaggio ci hanno pensato il futuro calciatore della Juventus Ramsey (7) e l’ex Sampdoria Torreira (7,5). Bocciato, invece, il rientrante Insigne (4,5): tante palle perse e un gol divorato al 45’ a tu per tu con Cech.

PAGELLE ARSENAL NAPOLI: IL PRIMO TEMPO

VOTO ARSENAL 7,5 La formazione di oggi di Unai Emery è lontana parente di quella sconfitta dall’Everton sabato: pressing, gioco veloce e grande qualità che hanno costretto il Napoli a indietreggiare e soffrire per larghi tratti della prima frazione. MIGLIORE ARSENAL: TORREIRA 7,5 Protagonista di una stagione di altissimo livello, l’ex metodista della Sampdoria è il fattore decisivo della vittoria “tattica” fin qui ottenuta dai padroni di casa: si fa sempre trovare dai compagni, apre il gioco e fa male con i suoi inserimenti tra le linee. PEGGIORE ARSENAL: LACAZETTE 6 Complice la stretta marcatura di Koulibaly, l’ex Lione non riesce a spaccare la difesa azzurra con le sue fiammate e, in almeno due occasioni, non è riuscito a vincere il duello con il senegalese. Fondamentale, comunque, il suo apporto alla manovra e il suo sacrificio in ripiegamento. VOTO NAPOLI 4,5 Squadra lenta, poco coesa e difensivamente disastrosa: sarà un brutto intervallo per Meret e compagni, con Carlo Ancelotti visibilmente irritato per quanto visto nei primi 45’. Appare sbagliata la mossa di tenere fuori Milik per Insigne: il numero 24 non è al top della forma e sarebbe servito come il pane un centravanti di peso. MIGLIORE NAPOLI: ZIELINSKI 6,5 Tra i pochi a salvarsi di questo primo tempo, il centrocampista polacco è uno dei pochi a tentare e completare un uno contro uno con i Gunners ed è il fattore in più nelle ripartenze. Servirebbe più coraggio in fase di conclusione. PEGGIORE NAPOLI: INSIGNE 4,5 Come già evidenziato in precedenza, il capitano azzurro non è al massimo della forma dopo il recente infortunio ma i numerosi palloni persi non hanno giustificazioni. Troppi sbagli, clamorosa la palla gol fallita al 45’: avrebbe potuto cambiare la partita in un momento clou e avrebbe garantito un intervallo più fiducioso ai compagni di squadra.

