Probabili formazioni Arsenal Napoli/ Quote, i dubbi di Ancelotti (Europa league)

E’ attesa per questa sera alle ore 21,00 a Londra la sfida tra Arsenal e Napoli, andata dei quarti di finale dell’Europa league ed è quindi arrivato il momento di considerare pure le probabili formazioni che saranno in campo all’Emirates Stadium. Il banco di prova è ben prestigioso e Ancelotti come pure Emery non vogliono farsi trovare impreparati: le probabili formazioni di Arsenal Napoli devono essere stilate con molta attenzione e solo con gli uomini più in forma. Eppure in casa azzurra non sono pochi i grattacapi del tecnico partenopeo, tra infortuni e giocatori non al top della forma come della concentrazione, come ben ci ricorda il match disputato con il Genoa solo pochi giorni fa per la Serie A. Staremo a vedere quali saranno le mosse dell’allenatore azzurro per le probabili formazioni di Arsenal Napoli, atteso questa sera.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Arsenal Napoli diamo uno sguardo pure al pronostico, a dir il vero non così netto per questo match di Europa league. Ecco quindi che per la snai nelle quote date per l’1×2 il successo dei Gunners vale 2,35 la posta, contro il poco più elevato 2,95 fissato per i campani: il pareggio è stato valutato a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL NAPOLI

LE MOSSE DI EMERY

Per le probabili formazioni di Arsenal Napoli il primo dubbio per Unay Emery ci arriva dalla porta: puntare su Leno o Cech? Oltre a questo ballottaggio ecco che però in difesa le maglie sono già state assegnate: vedremo Sokratis al centro, con Monreal e Mustafi titolari dal primo minuto nel reparto a tre. In mediana spazio fin da subito per Ramsey e Guendouzi, già titolari però in campionato contro l’Everton: saranno poi Maitland e Kolasinac a occupare le fasce esterne, senza molte altre alternative dalla panchina. In attacco i Gunners si affideranno a Mkhitaryan, Ozil e Aubameyang in prima punta: segnaliamo però Lacazette in panca dal primo minuto, disponibile anche a fare da seconda punta.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Pure Ancelotti è posto di fronte a qualche ballottaggio e scelta obbligata per la formazione dei campani: ecco infatti che i primi si concentrano in difesa, mentre le seconde a centrocampo. Di fronte a Meret infatti le maglie da titolari nel reparto arretrato a 4 dovrebbero cadere sulle spalle di Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, ma sono ben forti i ballottaggi con Hjsay e Ghoulam. Le scelte obbligate arrivano dalla mediana: con Diawara fuori dai giochi e Verdi parecchio acciaccato, per forza di cose oggi in campo vedremo dal primo minuto Allan e Fabian Ruiz al centro, mentre il duo Callejon-Zielinski si occuperà delle fasce più esterne del centrocampo. Altro dubbio poi si accende per il Napoli in attacco: Insigne pare recuperato nonostante i tanti fastidi muscolari degli ultimi giorni, e potrebbe essere titolare con il numero 99 dello spogliatoio campano: non è da escludere la riproposizione della coppia Milik-Mertens che ha dato già da tempo segnali di grande efficacia.

IL TABELLINO

ARSENAL (3-4-2-1): 1 P. Cech; 20 Mustafi, 5 Sokratis, 18 Monreal; 15 Maitland-Niles, 8 Ramsey, 29 Guendouzi, 31 Kolasinac; 10 Ozil, 7 Mkhitaryan; 14 Aubameyang All: Unai Emery

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 L. Insigne All. Ancelotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA