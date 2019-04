Probabili formazioni Benfica Eintracht Francoforte/ Quote, Jonas squalificato

E’ atteso alle ore 21,00 il fischio d’inizio della partita tra Benfica e Eintracht Francoforte, atteso match di andata dei quarti di finale dell’Europa league a Lisbona: vediamo quindi quali saranno le mosse dei due allenatori. Per stilare le probabili formazioni di Benfica Eintracht Francoforte però sia Lage che Hutter hanno dovuto fare delle rinunce importanti tra infortuni e squalificati: ad esempio il tecnico dei tedeschi dovrà fare a meno dei due suoi titolari di punta ovvero Haller e Gacinovic, che pure grandi cose hanno fatto contro l’Inter nella precedente fase del secondo torneo del continente. Pure i lusitani perdono un pezzo importante come è Jonas, che avendo rimediato un giallo nella precedente partita contro la Dinamo Zagabria, oggi a Lisbona sarà costretto ad assistere alla partita dalla tribuna. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Benfica Eintracht Francoforte.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Benfica Eintracht Francoforte, vediamo pure che cosa ci dice il pronostico per questo incontro di Europa league, che non pare poi così deciso sulla carta. Controllando le quote della snai vediamo che nell’1×2 il successo dei lusitani è stato dato a 2,30, contro l’appena più elevato 3,10 dato ai tedeschi: il pareggio è stato valutato a 3,40.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA EINTRACHT FRANCOFORTE

LE MOSSE DI LAGE

Per le probabili formazioni di Benfica Eintracht il tecnico dei lusitani dovrebbe riproporre il 4-4-2 già visto nelle occasioni ufficiali sul continente, pur con qualche cambiamento visti gli assenti annunciati oggi a Lisbona. Sarà però sempre Vlachodimos il numero 1 tra i pali: di fronte a sé il portierone avrà Jardel e Ruben Dias al centro, mentre toccherà al duo Almeida-Grimaldo agire ai lati, come già visto in campionato poco fa contro la Feirense. Per la mediana spazio a un ampio reparto a 4 dove i titolari al centro saranno Samaris e Fernandes: Cervi e Pizzi si giocano le maglie ai lati del centrocampo, ma ricordiamo che dalla panchina rimangono a disposizione Taarabt e Florentino. Pochi i dubbi però in attacco per Lage: le maglie da titolari saranno infatti sulle spalle di Joao Felix e Seferovic, visto che Jonas non sarà a disposizione.

LE SCELTE DI HUTTER

Come detto due pupilli di Hutter ovvero Haller e Gacinovic non dovrebbero essere a disposizione dal primo minuto per il tecnico dei tedeschi: urge quindi rimescolare le carte e magari puntare nuovamente sul 3-5-2 sperimentato in Bundesliga con successo contro lo Schalke 04. In tal caso oltre a Trapp tra i pali, in difesa vedremo nel reparto a tre dal primo minuto N’Dicka, Hasebe e Hinteregger naturalmente. Qualche ballottaggio in più però si accende nell’ampio centrocampo a 5: qui comunque le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Rode, De Guzman e Fernades in centro, mentre toccherà al duo Da Costa e Kostic agire dal primo minuto sulle corsie laterali. Per l’attacco poi Hutter dovrebbe dare di nuovo fiducia al duo Rebic-Jovic in attacco visto l’ottima prestazione messa in campo contro lo Schalke solo pochi giorni fa da entrambi.

IL TABELLINO

BENFICA (4-4-1-1): 99 Vlachodimos; 34 Almeida, 33 Jardel, 6 Dias, 3 Grimaldo; 21 Pizzi, 22 Samaris, 83 Fernandes, 11 Cervi; 79 Joao Felix; 14 Seferovic All.: Lage

EINTRACHT (3-5-2): 31 Trapp; 2 N’Dicka, 20 Hasebe, 13 Hinteregger; 24 D. Da Costa, 17 Rode, 6 De Guzman, 5 Fernandes, 10 Kostic; 8 Jovic, 4 Rebic All.: Hutter



