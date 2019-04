Probabili formazioni Slavia Praga Chelsea/ Quote, Soucek assente (Europa League)

Sarri torna protagonista in Europa league: questa sera alle ore 21,00 infatti avrà luogo la partita, andata dei quarti di finale tra Slavia Praga e Chelsea, di cui ora esamineremo le probabili formazioni. La sfida sulla carta pare non avere storia, e il tecnico dei blues potrebbe pure azzardarsi a schierare le seconde linee contro la squadra ceca, che pure nasconde delle insidie, a questo punto della competizione. Sarri dovrà quindi fare attenzione a non commettere leggerezze nel compilare le probabili formazioni di Slavia Praga Chelsea. Di certo non lo farà Trpisovsky, tecnico dei cechi di fronte ad un avversario così importante. Va però anche detto che l’allenatore non avrà uno spogliatoio al completo oggi vista l’assenza annunciata di Soucek, uno dei pupilli dello stesso Trpisovsky: il ceco infatti, ammonito nel precedente turno contro il Siviglia, sarà fermo in tribuna questa sera. Andiamo allora a controllare quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Slavia Praga Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

Come detto prima, la sfida tra Slavia Praga e Chelsea pare già scritto e le quote date dalla snai chiaramente confermano il pronostico. Per l’1×2 infatti il successo dei cechi è stato fissato a 5,50, contro il più basso 1,65 assegnato ai Blues: il pareggio è stato invece quotato a 3,80.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA CHELSEA

LE MOSSE DI TRPISOVSKY

Per le probabili formazioni di Slavia Praga Chelsea, Trpisovsky ha le idee ben chiare anche se naturalmente dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come è Tomas Soucek: pur senza il mediano verrà conservato il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ecco quindi che vedremo Kolar sempre tra i pali, con di fronte a sé una difesa a 4 composta da Kudela e Ngadijui al centro e con il duo Coufal-Zmrhal atteso dal primo minuto a guardia delle fasce. Per il centrocampo la coppia titolare sarà quindi composta da Kral e Sevcik, mentre sulla tre quarti ci sarà spazio dal primo minuto per Husbauer, tra l’altro in grande stato di forma vista la doppietta segnata in campionato contro il Dukla Praga pochi giorni fa. Per l’attacco maglie confermate infine: ecco quindi Masopust e Stoch al servizio di Skoda, prima punta.

LE SCELTE DI SARRI

Come detto prima, per le probabili formazioni di Slavia Praga Chelsea è assai possibile che Sarri voglia mettere un po’ le seconde linee, come ha fatto finora in occasione dell’Europa League. Confermando il 4-3-3 come modulo però il tecnico dei Blues non potrà fare a meno di Jorginho, sempre insostituibile: la mediana sarà poi completata da Barkley e Kovacic, senza grandi ballottaggi. Non si sono poi grandi dubbi neppure in attacco: vedremo in campo dal primo minuto Willian, Giroud e Hudson Odoi, con questo che ha messo il sigillo contro il Dinamo Kiev nel turno precedente di Europa League. In difesa infine ci sarà spazio dal primo minuto per Zappacosta e Emerson ai lati, oltre che per il duo Rudiger-Christenson al centro, di fronte al solito Arrizabalaga.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): 1 Kolar; 5 Coufal, 15 Kudela, 13 Ngadeu Ngadjui, 8 Zmrhal; 33 Kral, 23 Sevcik; 28 Masopust, 10 Husbauer, 17 Stoch; 21 Skoda All.: Trpisovsky

CHELSEA (4-3-3): 1 Arrizabalaga; 21 Zappacosta, 2 Rudiger, 27 Christensen, 33 Emerson P.; 17 Kovacic, 5 Jorginho, 8 Barkley; 22 Willian, 18 Giroud, 20 Hudson Odoi All.: Sarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA