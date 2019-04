Probabili formazioni Villarreal Valencia/ Quote, pochi dubbi per Calleja

Derby spagnolo per i quarti di finale di Europa league, sarà la sfida tra Villarreal e Valencia, prevista oggi alle ore 21,00 all’Estadio de la Ceramica e di cui ora analizzeremo le probabili formazioni. Il banco di prova infatti è bollente, ma sia Calleja che Marcellino non si presentano nel migliore dei modi a questa sfida di andata, tra assenti per infortunati e squalificati: va poi aggiunto che entrambi i club puntano al successo odierno per rilanciarsi pure in campionato, dove specie il Sottomarino giallo sta raccogliendo parecchie delusioni, dai gradini più bassi. Ecco quindi che sia a Calleja che a Marcelino non sarà concesso alcun errore nel disegnare le probabili formazioni di Villarreal Valencia: la sfida di questa sera sarà complicato e serviranno solo gli uomini più in forma dei rispettivi spogliatoio. Andiamo quindi ad esaminare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Villarreal Valencia.

QUOTE E PRONOSTICO

La partita prevista questa sera per l’Europa league si annuncia ben equilibrata e il pronostico è ben incerto: pure le quote date dalla snai alla vigilia sono vicine. Ecco quindi che nell’1×2 il successo del Villarreal è stato fissato a 2,65, contro l’appena più alto 2,75 assegnato al Valencia: il pareggio è stato invece valutato a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL VALENCIA

LE MOSSE DI CALLEJA

Per le probabili formazioni di Villarreal Valencia, il tecnico Calleja dovrebbe optare nuovamente per il 3-4-1-2 come modulo iniziale, che potrebbe comodamente diventare una difesa a 5 in caso di necessità estrema. In ogni caso i giocatori titolari dovrebbero essere un po’ gli stessi vista la lunga lista di assenti annunciati questa sera. Partendo dai pali ecco che Calleja confermerà Fernandez, con davanti a sè il trittico difensivo composto da Funes Mori, Gonzalez e Victor Ruiz. Pochi dubbi anche nella mediana dove saranno sempre Mario Gaspar e Pedraxza a fare da esterni e il duo Caseres-Iborra a giocare al centro del reparto fin dal primo minuto. I ballottaggi per il sottomarino si aprono in attacco: sulla trequarti comunque dovremmo vedere dal primo minuto Fornals, a supporto di Moreno e Bacca, con l’ex milanista confermato dopo pure il gol firmato contro lo Zenit San Pietroburgo.

LE SCELTE DI MARCELINO

Dovrebbe essere invece il 4-4-2 classico il modulo di partenza per il Valencia di Marcelino, che pure deve fare attenzione a fare la conta degli assenti oggi per l’Europa league. Dove potrà quindi il tecnico dei pipistrelli confermerà i suoi titolari soliti e quindi Neto tra i pali oltre che il quartetto difensivo composto da Roncaglia, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gayà. Se poi prendiamo in esame lo schieramento visto in campo pochi giorni fa contro il Rayo Vallecano in campionato vediamo che sono davvero poche le novità che ci arrivano dallo spogliatoi del Valencia. in mediana infatti vedremo ancora da primo minuti in campo al centro Wass e Parejo, mentre toccherà al duo Torres-Guedes agire ai lati: attenzione poi proprio alla maglia numero 7 autore della qualificazione dei pipistrelli a questi quarti di finale di Europa League. In avanti si andrà quindi sempre sulle due punte, con le maglie da titolari calate sulle spalle di Santi Mina e Rodrigo, pur con Gameiro a disposizione dalla panchina dal primo minuto

IL TABELLINO

VILLARREAL (3-4-1-2): 13 A. Fernandez; 4 Funes Mori, 3 A. Gonzalez, 6 Victor Ruiz; 2 Gaspar, 5 Caseres, 10 Iborra, 16 Pedraza; 8 Fornals; 7 G. Moreno, 9 Bacca All.: Calleja

VALENCIA (4-4-2): 13 Neto; 4 Roncaglia, 5 Gabriel Paulista, 12 Diakhaby, 14 Gayà; 20 Torres, 18 Wass, 10 Parejo, 7 Guedes; 19 Rodrigo, 22 Santi Mina All.: Marcelino



