Pronostici Europa League/ Quote e scommesse, andata quarti (giovedì 11 aprile 2019)

Eccoci all’appuntamento con i pronostici di Europa League: siamo arrivati all’andata dei quarti di finale e naturalmente molto del focus che metteremo sulle partite di giovedì 11 aprile (tutte in programma alle ore 21:00) sarà sul Napoli, che è di scena all’Emirates nella super sfida contro l’Arsenal. Vincere l’Europa League, unico traguardo rimasto ai partenopei, sarebbe un grande risultato anche perchè permetterebbe di iniziare la prossima stagione con la Supercoppa Europea; ci sono poi altre tre gare che meritano attenzione, a questo punto della manifestazione ogni singola partita può essere uno spettacolo e in più è davvero difficile ipotizzare una favorita. Dunque, proprio questo andiamo a vedere cosa ci propongono i bookmaker nell’analisi più approfondita dei pronostici di Europa League per l’andata dei quarti.

PRONOSTICO ARSENAL NAPOLI

Partiamo appunto dall’Emirates per i nostri pronostici di Europa League: l’Arsenal è una delle peggiori squadre che il Napoli potesse pescare nel sorteggio, si era detto che le inglesi fossero da evitare ma la sfortuna non è stata dalla parte di Carlo Ancelotti. Forse meglio i Gunners del Chelsea, anche solo per l’incrocio emotivo con Maurizio Sarri; l’Arsenal però è un’avversaria tostissima, abituata alle pressioni europee e già capace di qualificarsi per la semifinale nella passata edizione. Se in difesa concede qualcosa, davanti può diventare un’implacabile macchina da gol in grado di giocare di prima in maniera spettacolare; certo però il Napoli ha poco da invidiare e si presenta pronto a Londra. Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai la pensano più o meno in questo modo, e infatti il quadro presentato è in equilibrio: inglesi favoriti con un 2,30 sul segno 1 ma l’eventualità del successo esterno dei partenopei (segno 2) vale 3,00 volte la somma messa sul piatto. Con l’ipotesi del segno X, che regola il pareggio, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,50 volte quanto puntato.

PRONOSTICO SLAVIA PRAGA CHELSEA

Si parlava del Chelsea ed eccolo qui: i Blues sono forse i favoriti numero uno per vincere l’Europa League, hanno una rosa costruita per la competizione “superiore” ma non ci sono arrivati lo scorso maggio, adesso corrono per quello che sarebbe il primo trofeo in carriera di Maurizio Sarri. Il sorteggio per di più è stato benevolo: lo Slavia Praga ha destato grande sensazione facendo fuori il Siviglia, è sicuramente una squadra che merita rispetto e può far male offensivamente (10 gol segnati nelle ultime tre uscite internazionali) ma non è al livello di un Chelsea che anche in trasferta dovrebbe essere capace di fare risultato. Andrà valutato il possibile turnover di Sarri, ma la Snai parla chiaro: vale 1,65 volte la giocata il segno 2 per la vittoria dei Blues, già con il pareggio (regolato dal segno X) ci alziamo ad una quota di 3,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con l’eventualità del successo interno della formazione ceca, per il quale dovrete scommettere sul segno 1, la vincita corrisponderebbe a 5,50 volte la somma investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA