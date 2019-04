Risultati Europa League/ Diretta gol live, andata quarti (giovedì 11 aprile 2019)

Per i risultati di Europa League analizziamo le partite che si giocano nell’andata dei quarti di finale: tutte in programma alle ore 21:00 di giovedì 11 aprile, per la prima volta in questa stagione non ci sarà il doppio orario a regolare la giornata dedicata alla competizione internazionale. Le sfide che vivremo questa sera sono Arsenal-Napoli, Benfica-Eintracht, Slavia Praga-Chelsea e Villarreal-Valencia; nell’analizzarle e provare a ipotizzare cosa potrebbe succedere bisogna chiaramente tenere conto del fatto che si disputeranno sulla distanza dei 180 minuti, con la possibilità di andare ai tempi supplementari e anche eventualmente ai calci di rigore. Per il momento comunque valutiamo le otto squadre impegnate sui campi nell’andata dei quarti, facendo il nostro excursus approfondito attraverso i risultati di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

Nell’analizzare i risultati di Europa League, possiamo innanzitutto notare che le spagnole sono in maggioranza ma sono state sfortunate nel sorteggio: certo una tra Villarreal e Valencia andrà sicuramente in semifinale ma nella migliore delle ipotesi il calcio iberico avrà solo una rappresentante nell’ideale Final Four del torneo. Può fare en plein invece l’Inghilterra, che sta vivendo una stagione magica: ad Arsenal e Chelsea infatti si devono aggiungere le quattro squadre che hanno raggiunto i quarti di Champions League e, visto il derby tra Tottenham e Manchester City, potrebbero esserci cinque squadre inglesi a correre per i due trofei, aumentando sensibilmente la possibilità di una sfida tutta interna nella Supercoppa Europea. Stiamo correndo comunque: dobbiamo ancora dire che il Napoli rappresenta l’Italia (e in Europa League purtroppo non è scontato) e che l’Eintracht ha salvato il calcio tedesco da quello che sarebbe stato un fallimento non indifferente; abbiamo poi il Benfica per il Portogallo e lo Slavia Praga, che potrebbe clamorosamente portare la Repubblica Ceca sul tetto d’Europa. Staremo a vedere, intanto però per i risultati di Europa League restiamo in attesa delle partite che si giocano tra poche ore…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA QUARTI

ore 21:00 Arsenal-Napoli

ore 21:00 Benfica-Eintracht

ore 21:00 Slavia Praga-Chelsea

ore 21:00 Villarreal-Valencia



© RIPRODUZIONE RISERVATA