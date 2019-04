Sofia Calzetti è la nuova fidanzata di Sergio Aguero? Continuano le voci sul calciatore argentino che sembra aver iniziato una storia con la splendida modella di 22 anni. A rivelarlo è la conduttrice televisiva argentina Yanina Latorre che parla di un rapporto già ben avviato. La giovanissima sarebbe in questi giorni a Londra con i biglietti per raggiungere il Regno Unito dal Sudamerica pagati proprio dal Kun del Manchester City. Bionda, bellissima e con un fisico prefetto avrebbe fatto perdere la testa all’attaccante classe 1988 di Buenos Aires. Una decina di anni di differenza non dovrebbero essere un grande problema se c’è davvero l’amore anche se per quanto riguarda il Kun si è fin troppo spesso parlato di splendide signorine pronte ad accompagnarlo nella sua vita. Anche di recente sono state numerose le voci che lo volevano prima vicino a una poi a un’altra ragazza. Solo voci di gossip? Probabilmente sarà presto la stessa Sofia Calzetti a parlare.

Sofia Calzetti, la nuova fidanzata di Sergio Aguero? Le voci su Zoe Cristofoli

Se di recente si è sparsa la voce su Sofia Calzetti come nuova fidanzata di Sergio Aguero, non molto tempo fa il nome del Kun era stato accostato a un’altra splendida ragazza. L’attaccante argentino del Manchester City era stato visto molto vicino a Zoe Cristofoli ex di Fabrizio Corona. Nota come la “tigre di Verona” quest’ultima è una modella e influencer molto nota sul web e non solo per il suo fisico mozzafiato. Pare che però tra di loro non ci sia stato niente di serio e in questo momento sono diverse le fonti che paiono confermare la relazione con Sofia Calzetti. Sui social della modella 22enne però al momento non ci sono riferimenti ad Aguero e il calciatore è rimasto in silenzio. Se tra loro dovesse esserci qualcosa di serio però prima o poi si arriverà a parlare della loro relazione in maniera ufficiale.

