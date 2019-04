Diretta Pescara Perugia/ Streaming video Rai: anticipo in zona playoff (Serie B)

Pescara Perugia, diretta dall’arbitro Antonio Rapuano questa sera, venerdì 12 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà l’anticipo che aprirà ufficialmente il programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Dopo l’importante vittoria contro il Palermo il Pescara non è riuscito ancora una volta a dare continuità alla sua stagione, perdendo in casa dell’Ascoli e scivolando di nuovo al sesto posto in classifica, con quattro punti di vantaggio proprio sul Perugia ottavo e cinque sullo Spezia nono, fuori dalla zona play off. Dopo il ko contro il Crotone, in casa contro il Benevento gli umbri hanno incassato la loro seconda sconfitta consecutiva ed ora dovranno aumentare i giri per garantirsi la post season a caccia della Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Perugia sarà una sfida trasmessa in diretta tv, dal momento che come di consueto l’anticipo del venerdì sera di Serie B sarà visibile su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play, oltre che per tutti gli abbonati DAZN, come sempre per il campionato cadetto che è piatto forte di questa nuova piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PERUGIA

Eccovi adesso le probabili formazioni di Pescara Perugia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa scenderanno in campo con Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Memushaj, Bruno, Crecco; Mancuso, Marras, Sottil. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Improta; Viola, Del Pinto, Bandinelli; Ricci, Armenteros, Coda.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Pescara nella sfida contro il Perugia. Vittoria in casa quotata 2.15 da Bet365, pari proposto a 3.10 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.35 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.00 l’over 2.5 e 1.75 l’under 2.5.



