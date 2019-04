Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv prove libere FP1 e FP2 Gp Olanda Assen

La diretta Sbk ci terrà compagnia per la seconda settimana consecutiva: la Superbike infatti ci propone da oggi il Gp Olanda 2019 sul leggendario tracciato di Assen, nome mitico per tutti gli appassionati di motociclismo, che ospita il quarto Gran Premio del Mondiale Sbk 2019, secondo appuntamento consecutivo dopo quello dello scorso weekend ad Aragon. Oggi venerdì 12 aprile 2019 si comincerà con le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2, le quali ci dovranno dire se pure ad Assen potrà proseguire il dominio di Alvaro Bautista e della sua Ducati: in Spagna il padrone di casa ha vinto al sabato gara-1 e poi alla domenica si è preso sia la Superpole Race sia gara-2, completando così una tripletta che aveva già messo a segno sia in Australia sia in Thailandia, anche se da oggi in poi avrà 250 giri motore in meno. La stagione dunque ha già un chiaro dominatore, anche se Jonathan Rea non molla: se Bautista ha raccolto nove vittorie su altrettante gare disputate, il britannico della Kawasaki vanta nove secondi posti e vuole dunque almeno rimanere in scia allo spagnolo, anche se quest’anno non sarà facile per Rea confermarsi campione del Mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. In compenso però potremo seguire anche le sessioni del venerdì che gli anni scorsi non erano visibili. L’appuntamento sarà sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Olanda 2019 ad Assen resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP OLANDA ASSEN

Il venerdì della Superbike sarà naturalmente il girono delle prime due prove libere, andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 12 aprile, si apre un weekend che sarà ricchissimo per tutti gli appassionati degli sport motoristici: il Gp Olanda ad Assen avrà il vantaggio di essere naturalmente agli orari europei, dunque non ci saranno problemi di fuso. La giornata della Superbike comincerà alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì rispettivamente alle ore 11.30 e 16.00.



