Diretta Torino Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: finale Coppa Italia

Torino Fiorentina Primavera si gioca alle ore 19:00 di venerdì 12 aprile: allo stadio Filadelfia va in scena la finale di ritorno della Coppa Italia Primavera 2018-2019. Si riparte dal 2-0 viola dell’andata: partita decisa dai gol di Dusan Vlahovic che è salito a quota 5 nella classifica marcatori del torneo, avvicinando sensibilmente la sua squadra al titolo. Per ribaltare l’esito della finale il Torino dovrà necessariamente vincere con tre gol di scarto, a meno che non centri un 2-0 che porterebbe la sfida ai rigori (passando dai supplementari): un 3-1 o un 4-2 favorirebbero la Fiorentina per il maggior numero di gol segnati in trasferta. Le due squadre non hanno giocato nel fine settimana proprio perchè impegnate in questa competizione; per il Torino un momento negativo visto che prima era arrivato il ko sul campo della Sampdoria e l’eliminazione agli ottavi del Viareggio proprio per mano dei viola. Ha però perso anche la squadra gigliata, a Cagliari: in questo modo sono confermati il terzo posto toscano e il quarto granata, continua la rincorsa alla fase finale per lo scudetto senza passare dai playoff. Ora però dovremo stare a vedere quello che succederà nella diretta di Torino Fiorentina Primavera, di cui ora andiamo a valutare le probabili formazioni analizzando le possibili scelte dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio.

La diretta tv di Torino Fiorentina Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, che ancora una volta ha in gestione le partite degli Under 19 (come siamo abituati a vedere con il campionato): dunque tutti gli appassionati potranno visitare il canale 60 del televisore – in alternativa i clienti Sky possono seguire la gara al numero 225 del loro decoder – e sarà disponibile il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, senza costi e sul sito www.sportitalia.com avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Torino Fiorentina Primavera, chi deve cambiare è Federico Coppitelli: il tecnico granata potrebbe dare spazio a Petrungaro nel tridente offensivo, tenendo Belkheir come arma tattica per il secondo tempo oppure lasciando fuori Damascan, e dunque con lo spostamento di Rauti nel ruolo di prima punta. Dovrebbe invece essere confermato il centrocampo con il rumeno Onisa a fare da regista, mentre sulle mezzali ci saranno De Angelis e Ben Lhassine Kone che è nei fatti un esterno offensivo che fa qualche passo indietro. In difesa Michelotti contende una maglia a Singo per affiancare Ferigra al centro della difesa, Gilli e Ambrogio saranno invece i due terzini con Gemello tra i pali. Nella Fiorentina potrebbe essere confermato il 4-3-3 di venerdì scorso: Ghidotti in porta protetto da Gillekens e Antzoulas, due esterni bassi come Ferrarini e Simonti che daranno una mano al centrocampo con la loro spinta. Latki si posiziona davanti alla difesa nel ruolo di playmaker, potendo contare sul supporto di Béloko e Hanuljak che giocheranno ai suoi lati; tridente offensivo di grande qualità con Tòfol Montiel e Maganjic larghi, mentre la punta centrale sarà Vlahovic.



