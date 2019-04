Probabili formazioni Spal Juventus/ Diretta tv, grande cautela per Allegri (Serie A)

Spal Juventus si gioca domani pomeriggio: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 15.00 allo stadio Mazza di Ferrara per il primo anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Sarà un match sicuramente particolare per le due formazioni: Spal Juventus infatti potrebbe essere la partita scudetto per i bianconeri, eppure di fatto la posta in palio sarà più importante per i ferraresi, che stanno lottando per la salvezza. Per la Juventus invece la partita cade fra le due sfide di Champions League con l’Ajax e, con lo scudetto ormai in cassaforte, ecco che Allegri potrà fare qualche calcolo. Tutto ciò premesso, vediamo dunque quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Spal Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo, ricordiamo che la diretta tv di Spal Juventus sarà un’esclusiva Sky, di conseguenza l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma in ogni caso solamente per gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

LE MOSSE DI SEMPLICI

Nelle probabili formazioni di Spal Juventus, naturalmente da parte di Leonardo Semplici non ci sarà alcun calcolo: in campo la formazione migliore, per cercare un risultato di prestigio contro una Juventus che avrà certamente la testa al ritorno con l’Ajax. L’unico dubbio potrebbe riguardare Kurtic, che è reduce da un lieve affaticamento: il centrocampista dovrebbe comunque giocare regolarmente, ma eventualmente è pronto Schiattarella a prendere il suo posto. Per il resto ci sono alcuni ballottaggi dovuti però esclusivamente alle scelte tecnico.-tattiche di Semplici: ad esempio, in difesa si contendono una maglia Vicari e Bonifazi, così come Murgia e Valoti a centrocampo. Infine, gli ormai classici dubbi in attacco per la Spal: la certezza è Petagna, poi abbiamo Antenucci, Paloschi e Floccari che sono in tre per una sola maglia da titolare a disposizione.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Molto più complicata l’analisi delle probabili formazioni di Spal Juventus in casa bianconera. Innanzitutto Massimiliano Allegri ha diversi giocatori acciaccati e in generale varrà la regola della massima prudenza, perché la partita più importante sarà naturalmente quella di martedì sera. Non è da escludere che possa andare in panchina pure Cristiano Ronaldo: in campionato il palcoscenico è di Kean, probabilmente insieme a Dybala e Douglas Costa nel tridente offensivo. A centrocampo, considerati i problemi di Emre Can e Matuidi, le scelte sembrano obbligate, con Bentancur, Pjanic e Khedira in campo dal primo minuto. Alternative ridotte anche in difesa, dove dunque dovremmo di nuovo vedere i centrali Bonucci e Rugani, possibile turnover invece per i terzini, con favoriti De Sciglio a destra e Spinazzola a sinistra. In porta potrebbe tornare Perin, a patto però che abbia del tutto superato il recente infortunio.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Simic, Bonifazi, Costa, Dickmann, Schiattarella, Valori, Valdifiori, Paloschi, Floccari.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Regini, Jankovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Khedira; Dybala, Kean, Douglas Costa. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Barzagli, Cancelo, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Emre Can, Chiellini, Caceres, Matuidi.



