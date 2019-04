Roma, nuova prima maglia 2019-2020: foto/ Fulmini sul collo e sulle maniche

Nuove indiscrezioni in merito alla nuova maglia della Roma per la stagione 2019-2020. Stamane sono state pubblicate sui social altre foto di quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la casacca giallorossa per il campionato che verrà. Dopo le anticipazioni che vi avevamo mostrato poco tempo fa, tocca ora al collega del Corriere dello Sport, Jacopo Aliprandi, pubblicare nuovi scatti della divisa “home” della Lupa. Il primo particolare che salta subito all’occhio, come potete notare dalla foto che trovate pubblicata qui sopra, è senza dubbio il colletto, decisamente inedito, dove si notano dei disegni geometrici che assomigliano moltissimo a dei fulmini rossi su sfondo di colore giallo. Stesso particolare che ritroviamo anche nei polsini delle maniche corte. Per il resto, la maglia della Roma strizza l’occhiolino al più classico dei disegni, con lo sponsor principale Qatar Airways, che campeggia in bella mostra al centro, il logo della Roma in alto a sinistra, all’altezza del cuore, e sulla destra il classico “baffo” della Nike, lo sponsor tecnico.

ROMA, NUOVA PRIMA MAGLIA 2019-2020: FOTO

Una maglia che ad una prima vista sembrerebbe indossare piuttosto aderente, e non avere una linea “morbida”. Resta da capire se le anticipazioni verranno confermate o meno, e per farlo bisognerà attendere l’ultimo partita stagionale della Roma, la sfida interna dell’olimpico contro il Parma, in cui verrà appunto ufficialmente svelata la nuova divisa. Negli scorsi mesi si è parlato molto anche della probabile terza divisa dei capitolini, che stando ad alcune foto circolanti in rete dovrebbe essere di uno splendido colore blu, con il logo Nike in stile “old school”. Un’anticipazione che era stata svelata dal sito specializzato “Vines foot”, ma fino ad ora non sono giunte conferme ne tanto meno smentite in merito. Nessuna indiscrezione, infine, per la divisa da trasferta, quella “away”, che dovrebbe essere comunque del classico colore bianco.

