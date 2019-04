VIDEO/ Arsenal Napoli (2-0) gol e highlights. Ramsey & Torreira show (Europa League)

Non era di certo la serata che il Napoli sognava, quella che è maturata all’Emirates Stadium di Londra contro l’Arsenal. Nell’andata dei quarti di finale di Europa League, gli azzurri cadono con un secco 0-2 contro un Arsenal di fatto padrone del gioco dall’inizio alla fine, salvo qualche raro guizzo partenopeo. Nel giro di 25′ l’Arsenal ipoteca già la partita. Al quarto d’ora azione pazzesca dei Gunners che fanno girare palla a mille all’ora, quindi l’assist decisivo è di Maitland-Niles, che serva a Ramsey un pallone solo da scagliare in rete. Il futuro juventino non sbaglia e gli azzurri vedono già le streghe. Che si materializzano definitivamente al 25′, quando Fabian Ruiz perde un brutto pallone di cui approfitta Torreira. L’ex sampdoriano entra in area e scaglia una conclusione che trova la deviazione decisiva di Koulibaly. Meret beffato e Napoli in apnea, capace solo di creare un pericolo appena prima dell’intervallo con una conclusione di Insigne finita alta, mentre Aubameyang e Ramsey si rendono di nuovo pericolosi. Nella ripresa viene annullato un gol proprio ad Insigne per fuorigioco, ma poi è l’Arsenal a sfiorare a più riprese il tris. Meret è bravissimo prima su Ramsey, poi ancora su Aubameyang. Per il Napoli solo un’iniziativa isolata di Zielinski al 27′, buona occasione ma pallone alto. E a Napoli, al ritorno, sarà durissima, anche se la squadra di Ancelotti in questa stagione ha dimostrato di sapersi trasformare tra le partite in casa e quelle in trasferta.

ANCELOTTI: “ORA AL RITORNO SENZA PAURA”

Carlo Ancelotti, nonostante la pesante sconfitta, non vede il Napoli già spacciato in vista del match di ritorno: “Questa squadra attraverso il gioco ha dimostrato carattere e qualità. Sappiamo che è difficile, ma io credo che questo risultato ci scrolla di dosso tutte le preoccupazioni e le paure. Credo che tutti insieme ce la potremmo fare. Mancate le alternative? No, è mancata la prestazione del primo tempo. Io non sono deluso, sono fiducioso. La partita l’abbiamo persa nei primi 20 minuti quando siamo stati surclassati nella pressione, i due gol che sono arrivati sono stati errori evidenti nostri. Nella gara di ritorno servirà fiducia e ottimismo, con un pubblico che ci spingerà. Nella gara di ritorno ci sarà un match totalmente diverso.”

