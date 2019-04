Video/ Benfica Eintracht Francoforte (4-2): highlights, Joao Felix ne fa 3!

Ampio successo lusitano ieri all’Estadio de la Ceramica nel match di andata dei quarti di finale di Europa league: come si vede nel video di Benfica Eintracht Francoforte, i padroni di casa hanno trovato la vittoria con il risultato di 4-2, più che meritato. La sfida poi è stata davvero entusiasmante e ricca di colpi di scena: già al 20’ infatti l’Eintracht rimane in dieci dopo il rosso assegnato a N’Dicka a cui consegue il calcio di rigore concesso al Benfica, messo a segno da Joao Felix. Il risultato però viene messo subito in parità dalla rete di Jovic al 40’: il primo tempo della sfida di Europa league però non termina senza il nuovo vantaggio dei portoghesi, a segno con ancora Joao Felix al 43’. Al via della ripresa è sempre il Benfica a condurre la partita e già nei primi minuti si arriva al 4-1 per i padroni di casa: al 50’ ci pensa Dias e al 54’ ancora Joao Felix riesce a frantumare lo specchio dai tedeschi. L’Eintracht fa di tutto per portare a ricucire lo strappo e Hutter procede per alcuni cambi dalla panchina: alla fine Paciencia trova la via del gol al 72’ minuti di gioco ma poco serve questa rete sul risultato finale. Sarà in ogni caso complicato per il Francoforte porre rimedio nella partita di ritorno dei quarti di finale.

LE STATISTICHE

Prima di esaminare azione per azione la sfida di Europa league, con il video di Benfica Eintracht Francoforte, vediamo che numeri i due club hanno segnato al triplice fischio finale ieri a Lisbona. Partendo dai padroni di casa hanno messo a tabella infatti il 58% del possesso palla e 14 tiri, di cui 8 correttamente indirizzati. Ci vogliamo anche aggiungere 12 punizioni, 21 rimesse laterali, 2 parate e 478 passaggi completati sui 559 complessivi. Numeri interessanti pure per l’Eintracht Francoforte, che ha segnato il 42% del possesso palla oltre che 13 tiri, di cui 4 nello specchio avversario: ecco infine per i tedeschi anche 15 punizioni e 24 rimesse laterali oltre a 2 parate. Ricordiamo per gli ospiti anche 260 passaggi completati sui 352 totali.

