Video/ Slavia Praga Chelsea (0-1): highlights, ai Blues basta Alonso (Europa league)

A Praga il Chelsea di Sarri batte i padroni di casa dello Slavia Praga con un risicato 1-0, che pure potrebbe non bastare in questo match di andata dei quarti di finale di Europa league. Di certo ci si aspettava un risultato più roboante da parte dei Blues, a cui alla fine, come si vede nel video di Slavia Praga Chelsea, è bastata la rete segnata da Alonso al 86’ minuto di gioco. Se diamo un occhio alle statistiche segnate al triplice fischio finale vediamo che lo Slavia Praga ha messo a tabella il 43% del possesso palla oltre a 8 tiri, di cui 3 correttamente indirizzati: ci aggiungiamo anche 11 punizioni e 7 corner oltre a una sola parta e 334 passaggi completati sui 432 totali. Per il Chelsea invece i dati ci raccontano del 57% di possesso palla e di 8 tiri di cui 2 ben indirizzati verso lo specchio avversario. I Blues inoltre vantano 18 punizioni e 3 parate e pure 482 passaggi ben terminati sui 560 complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Europa league, si è presentato ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea che ha dichiarato: “La verità è che abbiamo vinto 36 partite su 52, una percentuale mostruosa che dimostra che stiamo vincendo anche in altre competizione, non solo in Europa League”. Il tecnico ha poi aggiunto: “L’autostima c’era e stiamo facendo risultati con grande continuità. In questo momento abbiamo giocatori che hanno giocato molto e abbiamo la fortuna di averne 2/3 freschi e giovani che ci stanno dando una grande mano nel finale”.

