Video/ Villarreal Valencia (1-3): higlights, Guedes in doppietta (Europa league)

Nella partita di andata dei quarti di finale di Europa league i pipistrelli hanno avuto la meglio sui padroni di casa al De la Ceramica: come si vede nel video di Villarreal Valencia infatti gli ospiti trovano un meritato trionfo sui 3-1. Tornando alla sfida ecco che a pochi minuti dal fischio d’inizio è arrivata la prima bella occasione per i pipistrelli con un calcio di rigore, sbagliato poi al 6’ minuto da Parejo: il Valencia però presto si rifà con la rete di Guedes. L’intervallo del match per non arriva prima che Cazorla porti in pareggio il tabellone del risultato: il numero 19 del sottomarino ha segnato al 36’ un ottimo calcio di rigore, concesso per il comportamento scorretto di Garay. Nella ripresa il match appare molto più equilibrato ed è quindi solo nei minuti finali che il Valencia trova il definitivo vantaggio sul Villarreal: proprio nei tre minuti di recupero concessi, i pipistrelli vanno di nuovo in gol, prima con Wass e poi ancora con Guedes. Un ottimo risultato quindi per il Valencia che ora guarda alla sfida di ritorno in casa tra poco meno di 7 giorni con maggiore ottimismo.

LE STATISTICHE

Andiamo ora a considerare le statistiche, firmate al termine della partita di andata di Europa league tra Villarreal e Valencia. Tabella alla mano va infatti subito notato il 59% del possesso palla per i padroni di casa a cui aggiungiamo 16 tiri di cui 6 in porta oltre a 12 punizioni, 3 corner, una sola parata e 567 passaggi completati sui 622 complessivi nei 90 minuti e più minuti di gioco. Per il Valencia invece i dati ci raccontano del 41% del possesso palla, con pure 4 tiri correttamente indirizzati sugli 11 complessivi. Va poi aggiunto pure 19 punizioni. 25 rimesse laterali, con anche 5 parate e 364 passaggi completati sui 417 totali.

