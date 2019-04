Alexander Albon, incidente in FP3 Gp Cina/ Video: botto spettacolare sul rettilineo

Spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze, per Alexander Albon. Durante le ultime prove libere del Gran premio di Cina tenutesi questa mattina, il 23enne talento inglese ha perso il controllo della propria monoposto, la Red Bull Toro Rosso, andando a sbattere contro i muretti a bordo del circuito. L’incidente si è verificato precisamente all’ultima curva che immette nel rettilineo: Albon è uscito un po’ largo, per poi perdere la monoposto quando ha iniziato ad avere un effetto “pendolo”, e compiere un testacoda su se stesso che l’ha portato a sbattere contro le barriere. Un crash davvero ad effetto, come potete notare anche dal video che trovate postate qui sotto, ma che ripetiamo, non ha provocato alcuna conseguenza fisica al pilota britannico. Non sono comunque mancati attimi di panico visto che Albon è rimasto per qualche secondo fermo immobile nella sua monoposto, prima di stabilire un contatto radio con il proprio team, dicendo di essere incolume. L’incidente si è verificato nelle fasi finali dell’ultima sessione di prove libere, che hanno visto ancora una volta la Mercedes dettare il ritmo e i tempi.

ALEXANDER ALBON: INCIDENTE DURANTE LE FP3 IN CINA

Il tempo migliore è stato infatti registrato da Valtteri Bottas, un minuto, 32 secondi e 8 centesimi, seguito dalla Ferrari di Sebastian Vettel, seconda a 392 millesimi di ritardo, con il gioiellino Charles Leclerc che ha invece strappato il terzo posto davanti alla Mercedes del campione del mondo, Lewis Hamilton. Ricordiamo che Hamilton e Bottas hanno fino ad ora vinto le prime due corse di questa stagione, e rimangono ovviamente i grandi favoriti anche per il gran premio di Cina in programma domani mattina. Tornando ad Albon, il 23enne pilota londinese era già stato protagonista di un incidente in occasione del primo appuntamento con la stagione di Formula 1 2019, la gara in Australia; un episodio per certi versi simili a quello avvenuto oggi, visto che il britannico aveva perso anche a Melbourne il controllo della propria monoposto all’uscita di una curva. Di seguito il video dell’incidente di Albon

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI ALBON





