Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Piatek e Quagliarella tirano il gruppo

La classifica marcatori di Serie A a poche ore dalla 32^ giornata vede in testa una coppia: Krzysztof Piatek e Fabio Quagliarella sono infatti a quota 21 gol, con l’unica differenza data dai calci di rigore (2 per il polacco, 6 per lo stabiese) visto che entrambi hanno giocato 30 partite. A quota 20 troviamo invece Duvan Zapata, lui pure con 20 reti; è rimasto indietro Cristiano Ronaldo che, pagando l’infortunio subito in nazionale, insegue a 19 ed è quarto, con la possibilità eventualmente di rifarsi ma anche sapendo che da qui in avanti (e forse a cominciare da oggi) verrà gestito da Massimiliano Allegri se la Juventus rimarrà in corsa per la Champions League. Sia come sia, la corsa al trono dei bomber per il 2018-2019 è entusiasmante: in questo momento quattro attaccanti sono concretamente in lotta, ma dall’equazione potremmo inserire anche Arkadiusz Milik (16) che è il primo dei realizzatori senza rigori e che per la media ha tutte le carte in regola per scalare posizioni. Nelle partite di sabato 13 aprile che rappresentano gli anticipi, vedremo in campo Piatek e Cristiano Ronaldo (con l’asterisco di cui sopra riguardo il portoghese) ma anche Ciro Immobile, che con il rigore di domenica scorsa è salito a quota 14 insieme a Francesco Caputo che vuole spingere l’Empoli ad una salvezza che si è particolarmente complicata nelle ultime giornate.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Analizzando meglio la classifica marcatori di Serie A, possiamo notare che ci sono cinque italiani nei primi nove: ai già citati Quagliarella, Immobile e Caputo si aggiungono infatti Andrea Petagna e Andrea Belotti (12 gol) e appena più sotto troviamo Leonardo Pavoletti con 11 gol. Di questi, il bomber del Cagliari è stato protagonista nell’ultima tornata delle partite della Nazionale; il discorso azzurro riguarda però anche Immobile e Quagliarella, con l’attaccante della Sampdoria che si è clamorosamente rimesso in corsa per un’eventuale maglia agli Europei (ma l’età non gioca a suo favore). Sono 14 i giocatori che hanno già raggiunto la doppia cifra: quota raggiunta anche da Mauro Icardi nell’ultimo turno infrasettimanale. Riguardo le coppie, quella dell’Atalanta ha scavalcato Ronaldo-Mandzukic e Milik-Mertens: Zapata e Josip Ilicic si sono portati a quota 31 e in questo momento sono il tandem più prolifico dell’intera Serie A, mentre le due coppie di cui sopra sono a 27. Curioso il caso del Milan: alle spalle di Piatek il miglior marcatore dei rossoneri resta… Gonzalo Higuain, che ha lasciato l’Italia a gennaio. Tra chi è ancora in maglia rossonera c’è Suso, che però ha segnato appena 5 gol: un altro dato che ci dice di come le sorti della squadra siano legate a filo doppio alle reti dell’attaccante polacco.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

21 gol: Krzysztof Piatek (Milan), Fabio Quagliarella (Sampdoria)

20 gol: Duvan Zapata (Atalanta)

19 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

16 gol: Arkadiusz Milik (Napoli)

14 gol: Francesco Caputo (Empoli), Ciro Immobile (Lazio)

12 gol: Andrea Belotti (Torino), Andrea Petagna (Spal)

11 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Dries Mertens (Napoli), Leonardo Pavoletti (Cagliari)

10 gol: Gervinho (Parma), Mauro Icardi (Inter)



