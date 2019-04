Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte per la 32^ giornata: Kean e Zapata protagonisti

Il campionato prosegue a grandi ritmi, dunque eccoci di nuovo pronti a darvi i nostri consigli Fantacalcio Serie A per le partite in programma nella 32^ giornata. Si comincia già oggi con tre anticipi. Il primo sarà Spal Juventus: tra i ferraresi mettiamo in evidenza Lazzari, Kurtic e Petagna, che in Emilia sta segnando a grandi ritmi, mentre fra i bianconeri molto dipenderà dalle scelte di Massimiliano Allegri, ma è d’obbligo una citazione per Kean, il nome più caldo delle ultime settimane. Roma Udinese è match delicato per entrambe: i giallorossi si affidano al veterano De Rossi e alla novità del campionato Zaniolo, per i bianconeri possiamo citare Mandragora, De Paul e Lasagna. Il sabato di Serie A si chiuderà con Milan Lazio, altra partita di spicco per i consigli Fantacalcio: Romagnoli e il bomber Piatek vanno citati fra i rossoneri, le fortune dei biancocelesti invece potrebbero dipendere da Luis Alberto e Milinkovic Savic.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

La domenica comincerà con Torino Cagliari: attenzione alla squalifica di Belotti, Zaza saprà cogliere questa opportunità? Fra i sardi invece nessun dubbio su Pavoletti, che è una certezza in zona gol. Fiorentina Bologna vedrà il ritorno di Montella, che sicuramente punterà molto su Benassi, Chiesa e Muriel, mentre fra gli emiliani vanno citati il rigorista Pulgar più Sansone e Soriano, preziosi innesti di gennaio. Ecco poi il grande derby Sampdoria Genoa: per i blucerchiati citiamo Andersen e Quagliarella, leader rispettivamente in difesa e in attacco, per il Grifone invece potrebbero dare il valore aggiunto Bessa e Lazovic. Derby regionale è invece Sassuolo Parma: citiamo Demiral, Sensi e Berardi per i neroverdi, per i ducali continua l’emergenza in attacco e ci sarà una bella chance dunque per Ceravolo e Siligardi. Chievo Napoli potrebbe essere la partita dell’eterno Pellissier, ma tra i partenopei c’è l’imbarazzo della scelta e nominiamo Callejon e Fabian Ruiz. Frosinone Inter sarà una partita speciale per l’ex Pinamonti contro il “maestro” Icardi, ma una citazione andrà fatta senza ombra di dubbio pure per Politano. Infine Atalanta Empoli: rientra Zapata dopo la squalifica, citiamo pure Mancini in difesa e Freuler a centrocampo, mentre per i toscani sono giocatori fondamentali Krunic e Caputo.

