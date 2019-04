Diretta Albissola Siena/ Streaming video e tv: liguri per la salvezza (Serie C)

Albissola Siena, diretta dall’arbitro Daniele Rutella, sabato 13 aprile 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Contro la capolista Entella nel derby ligure l’Albissola ha incassato un secco poker: resta complicata la corsa salvezza in un torneo comunque pesantemente condizionato dalle penalizzazioni comminate a Cuneo e Lucchese, in una situazione in continua evoluzione. Il Siena invece dopo il successo di misura sull’Olbia ha mantenuto il quinto posto in classifica, a tre lunghezze dal Pisa terzo ma ormai lontano dal Piacenza secondo e soprattutto dall’Entella, con 10 punti in più e una partita disputata in meno rispetto ai toscani.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Albissola Siena non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA SIENA

Le probabili formazioni studiate per la diretta Albissola Siena, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-3 schierato dal tecnico Lavezzini con Piccardo; Rossini, Oliana, Gargiulo, Oprut; Bezziccheri, Raja, Oukhadda; Cais, Martignago, Russo. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 4-3-1-2 impiegato dal mister Mignani: Contini; De Santis, D’Ambrosio, Russo, Zanon; Cristiani, Arrigoni, Vassallo; Aramu; Gliozzi, Fabbro.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Siena nella sfida contro l’Albissola. Vittoria in casa quotata 4.00 da Bet365, pari proposto a 3.20 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 1.83 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.35 l’over 2.5 e 1.57 l’under 2.5.



