Diretta Arzachena Pisa/ Streaming video e tv: quote favorevoli ai toscani (Serie C)

Arzachena Pisa, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, sabato 13 aprile 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo un lungo momento positivo, sardi sono stati battuti in casa dal Piacenza secondo della classe nell’ultima sfida disputata. Il che significa che la zona retrocessione resta a 7 lunghezze di distanza, anche se il margine resta comunque rassicurante. Sabato scorso contro la Juventus U23 il Pisa ha inanellato invece la sua quarta sconfitta consecutiva, un’accelerazione che ha garantito il terzo posto ai nerazzurri, a -3 dal Piacenza secondo e a -7 dall’Entella capolista, pur con una partita disputata in più rispetto ad entrambe le formazioni. Per i play off i toscani potrebbero recitare un ruolo da protagonista.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arzachena Pisa non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PISA

Le probabili formazioni stilate per la diretta Arzachena Pisa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pirina di Arzachena. I padroni di casa scenderanno in campo col 3-5-2 schierato dal tecnico Giorico con Ruzittu; Busatto, Moi, Baldan; Loi, La Rosa, Casini, Nuvoli, Trillò; Gatto, Sanna. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-5-2 impiegato dal mister D’Angelo: Gori; Buschiazzo, Brignani, Liotti; Birindelli, De Vitis, Gucher, Marin, Lisi; Moscardelli, Masucci.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Pisa nella sfida contro l’Arzachena. Vittoria in casa quotata 3.75 da Bet365, pari proposto a 3.00 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 1.95 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.42 l’over 2.5 e 1.52 l’under 2.5.



