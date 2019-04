Diretta Piacenza Cuneo/ Streaming video e tv: emiliani per la promozione (Serie C)

Piacenza Cuneo, diretta dall’arbitro Luca Zafferli oggi pomeriggio, sabato 13 aprile 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L’ultima vittoria esterna sul campo dell’Arzachena ha confermato come il Piacenza creda ancora nella rincorsa al primo posto e alla promozione diretta: obiettivo difficile a poche giornate dalla fine della regular season, con l’Entella avanti di quattro punti, ma la continuità trovata nelle ultime partite dai biancorossi lascia ben sperare. Il Cuneo è andato ko nell’ultimo derby piemontese contro la Pro Vercelli perso in casa 0-2: la squadra resta fuori dalla zona play out ma le tanti vicissitudini societarie rischiano di vanificare gli sforzi della squadra che finora è riuscita a neutralizzare, in chiave salvezza, ben 21 punti di penalizzazione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Piacenza Cuneo non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA CUNEO

Le probabili formazioni di Piacenza Cuneo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Garilli di Piacenza, che cosa ci indicano? I padroni di casa scenderanno in campo col 3-5-2 schierato dal tecnico Franzini con Fumagalli; Silva, Bertoncini, Barlocco; Di Molfetta, Della Latta, Porcari, Nicco, Corradi; Terrani, Ferrari. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-5-2 impiegato dal mister Scazzola: Marcone; Ferreyra, Cristini, Santacroce; Castellana, Said, Bobb, Kanis, Celia; Gissi, Arras.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Piacenza nella sfida contro il Cuneo. Vittoria in casa quotata 1.75 da Bet365, pari proposto a 3.20 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 4.33 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.37 l’over 2.5 e 1.55 l’under 2.5.



