Diretta Pro Vercelli Lucchese/ Streaming video e tv: piemontesi favoriti (Serie C)

Pro Vercelli Lucchese, diretta dall’arbitro Fabio Pirrotta della sezione Aia di Barcellona Pozzo di Gotto, si gioca per la trentacinquesima giornata del girone A di Serie C alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 13 aprile 2019, naturalmente presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, casa della compagine piemontese. Pro Vercelli Lucchese metterà di fronte due formazioni che vivono situazioni molto diverse. I padroni di casa arrivano dalla vittoria sul campo del Cuneo, hanno 57 punti e sono quarti in classifica, anche se ormai sembrano definitivamente tramontate per la Pro Vercelli le ambizioni di promozione diretta e si dovrà lottare “solo” per avere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Dall’altra parte ecco una Lucchese appesantita da ben 18 punti di penalizzazione, tuttavia ancora in corsa per la salvezza a causa dei guai anche di altre società ma pure per i meriti della squadra toscana che sul campo avrebbe 40 punti (effettivi sono 22) e sta dunque vendendo cara la pelle, anche se settimana scorsa ha perso contro il Novara in un altro incrocio tra Piemonte e Toscana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Vercelli Lucchese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI LUCCHESE

Quanto alle probabili formazioni per Pro Vercelli Lucchese, ecco che i padroni di casa di mister Vito Grieco dovrebbero schierarsi con il 4-4-1-1. Nobile in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Berra a destra, Milesi e Crescenzi centrali e Mammarella a sinistra; a centrocampo invece la Pro Vercelli potrebbe proporre da destra a sinistra Germano, Bellemo, Sangiorgi e M. Gatto, infine il reparto offensivo con Mal trequartista in appoggio alla prima punta Comi. La replica della Lucchese allenata da Giancarlo Favarin dovrebbe invece prevedere il seguente 4-1-4-1: Zanini, De Vito, Martinelli e Favale da destra a sinistra nella retroguardia a quattro davanti al portiere Falcone; Lombardo regista basso davanti alla difesa, qualche metro più avanti ecco invece Provenzano, Bernardini, Mauri e Bortolussi, infine Sorrentino come centravanti di riferimento.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Pro Vercelli Lucchese secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Possiamo considerare nettamente favoriti i padroni di casa piemontesi, infatti il segno 1 è quotato a 1,87. Si sale poi a 3,15 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X, infine il segno 2 varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità di un colpaccio della Lucchese.



