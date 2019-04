Diretta Sbk 2019/ Streaming video e tv: Superpole e Gara 1 (Gp Olanda 2019)

La Sbk torna in diretta dalla pista di Assen: un circuito storico e impegnativo e che di certo ci regalerà non poche emozioni anche oggi sabato 13 aprile. Per il Gran Premio d’Olanda 2019, quarta prova del mondiale della Superbike infatti in questa giornata verrà disputata non solo la Fp3, terza e ultima prova libere del fine settimana, ma pure Superpole e gara 1, dove verranno assegnati i primi pesantissimi punti per il mondiale piloti in questa seconda tappa europea del campionato della Sbk. L’attesa verso tali appuntamenti è poi davvero tanta: se fino ad ora è stato Alvaro Bautista a dominare incontrastato, oggi si attende qualche sorpresa in più sulla pista di Assen. Lo spagnolo della Ducati, che ha subito con i compagni di squadra la riduzione di 250 giri al motore per decisione della federazione, infatti non ha imposto il suo nome nelle prime prove libere, benché abbia raggiunto tempi importanti e i distacchi in vetta siano rimasti minimi. Insomma ci attende un fine settimana della Sbk davvero aperto ad ogni esito ad Assen e dove dal campione del mondo Sbk, Rea, Bautista (attuale leader) fino a Sykes (il migliore in Fp2) e il padrone di casa Van Der Mark faranno di tutto per conquistare il primo gradino del podio

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp d’Olanda 2019 ad Assen resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA 1, GP OLANDA, ASSEN

Il sabato della Superbike come sempre sarà un giorno speciale con la prima qualifica, che tramite la Superpole stabilirà la griglia di partenza e l’autore della pole position, oltre che di gara 1 che ormai da qualche anno è passata al sabato. Sappiamo ormai bene che domani è stata messa in calendario gara 2 oltre che la Superpole Race, vera novità della stagione 2019 della Sbk che anticipa la prova domenicale del Gp d’Olanda e ne decide la griglia di partenza. Ricordiamo poi a tutti gli appassionati che dopo le prime gare in Australia e Thailandia, ad Assen non avremo problemi con il fuso orario naturalmente e sarà quindi facile per tutti i fan seguire le imprese dei propri beniamini. La giornata di oggi quindi comincerà alle ore 9.00 del mattino con la terza sessione di prove libere FP3: a seguire alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole della Superbike, infine alle ore 14.00 ecco il semaforo verde per gara 1. Segnaliamo però che ad Assen i riflettori si accenderanno pure sulla Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, in pista alternativamente alla prima categoria della derivate di serie.



