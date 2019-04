Diretta Trento Padova/ Streaming video Rai: sfida decisiva per i quarti (play off)

Trento Padova, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Giorgio Giani, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 13 aprile al Pala Trento: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 per questa attesa e decisiva gara 3. Si è dovuto andare alla “bella” per decidere chi tra l’Itas e la Kioene troverà il pass per le semifinali dei play off scudetto della serie A1 di volley maschile: ci attende quindi una diretta Trento Padova davvero ricca ed entusiasmante, vista tale posta in palio. Da una parte ecco, con il favore del pubblico di casa la formazione di Lorenzetti, campione del mondo e vincente per 3-0 in gara 1 di questi quarti di finale: dall’altra parte ecco però i patavini, di ritorno a una gara 2 davvero incredibile e che con diritto accarezzano il sogno di entrare nella Final Four della lotta per il titolo italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PADOVA TRENTO

Trento Padova sarà ovviamente visibile in diretta tv: la tanto attesa gara 3 sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questo pomeriggio non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire il match decisivo per i quarti di finale play off.

DIRETTA TRENTO PADOVA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come annunciato prima, la diretta tra Trento e Padova di questa sera si annuncia davvero ricca di emozioni: la posta in palio è tantissima e l’esito non così certo come racconta la carta, specie se consideriamo che è successo in gara 2. Se infatti in gara 1 l’Itas non ha avuto alcun problema a battere i patavini con un sonoro 3-0, pur essendo di ritorno dalla difficile trasferta turca, dove i ragazzi di Lorenzetti hanno sollevato la Cev cup, ben altro ci racconta gara 2. La seconda prova infatti, pur presentandosi come impegnativa, pareva sulla carta già in mano a Trento, che con un successo avrebbe avuto accesso automatico alle semifinali. Il tabellone e il campo però ci hanno detto altro: il successo dei bianconeri con il risultato di 3-0 e una sfida condotta magistralmente di ragazzi di Baldovin, contro una Trento a dir poco irriconoscibile e autrice di errori tutto sommato banali. E’ stata quindi davvero una brutta prova quella dei trentini, che però oggi saranno più che mai motivati a vincere partita e qualificazione: a spingere Giannelli e compagni ci sarà poi il caloroso pubblico di casa. Il tifo però oggi potrebbe anche non essere sufficiente se l’Itas non giocherà come sa fare: Padova ha infatti ben dimostrato di poter mettere in difficoltà i vincitori della Cev cup e non solo. Vedremo che dirà il campo.



