Diretta Venezia Foggia/ Streaming video DAZN: delicata sfida salvezza (Serie B)

Venezia Foggia, diretta dall’arbitro Aureliano oggi pomeriggio, sabato 13 aprile 2019 alle ore 18.00, sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Lagunari e Satanelli sono appaiati in classifica a quota 30 punti assieme al Livorno, al momento tre squadre che dovrebbero dividersi un posto per la retrocessione diretta e un’altra piazza per la C da giocarsi ai play out. Scontro salvezza dunque molto delicato: nell’ultimo turno di campionato i pugliesi hanno lanciato un segnale importante battendo lo Spezia in casa, i veneti invece dopo quattro pareggi consecutivi sono caduti in casa del Brescia e non vincono nel torneo cadetto dallo scorso 27 gennaio, dall’impegno interno contro il Padova.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Foggia non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FOGGIA

Leggiamo adesso le probabili formazioni di Venezia Foggia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Penzo di Venezia. I padroni di casa scenderanno in campo col 3-5-2 schierato dal tecnico Cosmi con Vicario; Coppolaro, Modolo, Fornasier; Lombardi, Segre, Schiavone, St Clair, Garofalo; Bocalon, Rossi. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-5-2 impiegato dal mister Grassadonia: Leali; Martinelli, Billong, Ranieri; Zambelli, Agnelli, Gerbo, Deli, Kragl; Mazzeo, Galano.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Venezia nella sfida contro il Foggia. Vittoria in casa quotata 2.50 da Bet365, pari proposto a 3.00 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.10 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.05 l’over 2.5 e 1.75 l’under 2.5.



